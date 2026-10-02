Брена открила детаље највеће породичне трагедије: Умро је од посљедица повреда

Аутор:АТВ редакција
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Лепа Брена открила је како је страдао њен отац Абид Јахић, који јој је током живота био највећа подршка и ослонац.
Лепа Брена деценијама увесељава публику широм свијета, али иза осмијеха и бљештавила позорнице годинама носи бол због губитка родитеља.
Њен отац Абид Јахић био јој је велика подршка и ослонац током најважнијих периода њеног живота. Његова смрт 2010. године, управо на Бренин рођендан, оставила је дубоку празнину у породици.
Брена је својевремено на друштвеним мрежама објавила фотографију с оцем из младости, уз емотивну поруку која је показала колико јој је значио.
Дуго се, међутим, нагађало о околностима његове смрти, а Брена је једном приликом открила шта се догодило.
„Он није умро природном смрћу. Ударио га је аутобус и умро је од посљедица задобијених повреда“, рекла је Брена гостујући у једној емисији.
Абид Јахић преминуо је у 82. години у болници у Тузли од посљедица саобраћајне несреће, а сахрањен је на гробљу у Брчком. На посљедњем испраћају окупили су се чланови породице, пријатељи, Бренине колеге и бројне јавне личности.
Брена се од оца опростила емотивним ријечима.
„Мој предивни оче, увијек ћемо вољети живот и људе као што си нас ти учио. Знај да те сви волимо и да ћемо те се увијек сјећати само по добром. Иза себе си оставио велику породицу да те се сјећа, воли и поштује онако како си заслужио. Био си човјек великог срца и не познајем особу која те није вољела. Гдје год да смо заједно путовали, сви су ме питали ко је тај човјек великог срца?“, казала је тада Брена.
Четири године након смрти оца, Брена је остала и без мајке Ифете. Губитак оба родитеља тешко је поднијела, а ослонац је пронашла у породици, супругу Слободану Боби Живојиновићу и синовима Стефану и Виктору.
И данас, када говори о свом животу, Брена не крије колико јој је отац значио. За њу Абид није био само родитељ већ човјек који јој је пружао сигурност, вјеровао у њу и био важан дио њеног живота прије него што је постала једна од најпознатијих пјевачица на простору бивше Југославије, пише Ало.
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