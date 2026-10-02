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Четворо погинулих у пожару у Јапану, страхује се да су у питању дјеца

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02.10.2026 18:14

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Фото: Pexel/ Bjørn Nielsen

Четири особе изгубиле су живот у пожару који је данас избио у приземној кући у префектури Мије, у централном дијелу Јапана, а страхује се да је ријеч о дјеци која нису успјела да побјегну, саопштили су полиција и надлежни органи, пренијели су јапански медији.

Ватрогасци су примили позив за хитну интервенцију око 14 часова по локалном времену, а пријављено је да гори кућа у једном насељу у граду Цу, да би пожар био угашен око два сата касније, пренијела је агенција Кјодо.

Локалне власти су добиле информацију да су у кући остали заробљени четворогодишња кћерка 38-годишњег држављанина Бразила који ту живи, као и троје дјеце његове пријатељице, узраста између 10 и 13 година.

Бразилац и његова пријатељица задобили су лакше повреде, укључујући опекотине.

Полиција префектуре Мије ради на идентификацији тијела и утврђивању узрока пожара.

Изгорјела кућа се налази у стамбеној четврти, око три километра југоисточно од жељезничке станице „Такачаја“, навела је агенција.

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Тагови :

пожар

Јапан

ватра

Ватрогасци

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