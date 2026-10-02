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Шпански посланици рекли „не“ мјерама за заштиту закупаца

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02.10.2026 16:45

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Шпанија застава
Фото: Pexels/Adrian Bradley

Шпански посланици одбили су два приједлога Владе Шпаније о пакету хитних мјера за рјешавање стамбене кризе у земљи, док су демонстранти марширали до зграде парламента захтијевајући помоћ за закупце станова.

Демонстранти који су се окупили у близини парламента гласно су негодовали поводом исхода гласања.

Одбачени декрети укључивали су, између осталог, пакет мјера за заустављање исељења људи слабијег материјалног стања, спречавање спекулација на тржишту некретнина и осигуравање пореских олакшица за оне који закупљују станове.

Пораз Владе у парламенту изазвао је спекулације у шпанским медијима да би премијер Шпаније Педро Санчез могао да размотри одгађање избора који су планирани за сљедећу годину.

Санчез је уочи гласања, на крају петочасовне дебате, упутио посљедњи апел посланицима да гласају за мјере које је назвао "неопходним".

Владини декрети имали су за циљ да смире негодовање јавности након избацивања осамдесетседмогодишње жене прошле седмице из стана у Мадриду у којем је живјела 70 година, што је изазвало протесте, преноси Срна.

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Тагови :

Шпанија

Педро Санчез

криза

Парламент

Мадрид

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