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Сјеверна Кореја затвара границу са Југом: „Ни дивље животиње неће моћи да пролазе“

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02.10.2026 15:25

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Припадници јужнокорејске војске посматрају територију Сјеверне Кореје са осматрачнице за уједињење у Паџуу, у Јужној Кореји, у близини границе са Сјеверном Корејом, у сриједу, 16. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Ahn Young-joon

Сјеверна Кореја утврђује заједничку границу са Јужном Корејом да би избјегла било какву будућу интеракцију, изјавила је Ким Јо Џонг, сестра сјевернокорејског лидера Ким Џонг Уна и директор одјељења у Централном комитету Радничке партије.

"Циљ је да се врата заувијек затворе да не бисмо имали било какве везе са Јужном Корејом и да, чак, ни дивље животиње не би могле да долазе и одлазе", изјавила је Кимова.

Она је нагласила да Сјеверна Кореја неће дозволити ни најмањи процјеп на граници који би могао да омогући интеракцију са Јужном Корејом и тежиће да "заувијек прекине односе са племенима која праве проблеме", преноси агенција КЦНА.

"Непријатељ остаје непријатељ. Ово је кључни закључак до ког смо поново дошли кроз још једну фарсу коју је створио Сеул", навела је Кимова.

РИА Новости подсјећа да је троје људи, укључујући два јужнокорејска војника, повријеђено 21. септембра од експлозија двије мине у демилитаризованој зони. Још једна неексплодирана мина касније је пронађена у истом подручју.

Јужнокорејска војска је саопштила да је мине које су експлодирале поставила Сјеверна Кореја и да то представља кршење споразума о примирју.

Сјеверна Кореја је негирала да је умијешана у инцидент и назвала такве оптужбе Сеула провокацијом.

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Тагови :

Сјеверна Кореја

Јужна Кореја

Контрола на границама

Ким Џонг Ун

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