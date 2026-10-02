Сјеверна Кореја затвара границу са Југом: „Ни дивље животиње неће моћи да пролазе“

Аутор:АТВ редакција
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Сјеверна Кореја утврђује заједничку границу са Јужном Корејом да би избјегла било какву будућу интеракцију, изјавила је Ким Јо Џонг, сестра сјевернокорејског лидера Ким Џонг Уна и директор одјељења у Централном комитету Радничке партије.
"Циљ је да се врата заувијек затворе да не бисмо имали било какве везе са Јужном Корејом и да, чак, ни дивље животиње не би могле да долазе и одлазе", изјавила је Кимова.
Она је нагласила да Сјеверна Кореја неће дозволити ни најмањи процјеп на граници који би могао да омогући интеракцију са Јужном Корејом и тежиће да "заувијек прекине односе са племенима која праве проблеме", преноси агенција КЦНА.
"Непријатељ остаје непријатељ. Ово је кључни закључак до ког смо поново дошли кроз још једну фарсу коју је створио Сеул", навела је Кимова.
РИА Новости подсјећа да је троје људи, укључујући два јужнокорејска војника, повријеђено 21. септембра од експлозија двије мине у демилитаризованој зони. Још једна неексплодирана мина касније је пронађена у истом подручју.
Јужнокорејска војска је саопштила да је мине које су експлодирале поставила Сјеверна Кореја и да то представља кршење споразума о примирју.
Сјеверна Кореја је негирала да је умијешана у инцидент и назвала такве оптужбе Сеула провокацијом.
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