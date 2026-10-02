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Јапан открио шта планира према Русији: Да ли су нове санкције на помолу?

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02.10.2026 15:21

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Русија и Јапан сарадња санкције
Фото: YouTube/printscreen/Pexel/Efrem Efre

Јапан тренутно не разматра опцију увођења нових санкција Русији, изјавио је члан јапанског Парламента из владајуће Либерално-демократске странке Мунео Сузуки.

Он је рекао да је Токио тренутно усредсређен на продужавање већ уведених санкција.

"Колико ја знам, тренутно нема конкретних нових мјера. Усредсређени смо на продужавање постојећих економских санкција, конкретно на замрзавање имовине, што је наставак тренутних мјера. Ништа ново се не уводи", нагласио је Сузуки, коментаришући писање листа "Јомиури" у вези са могућношћу узвођења нових санкција Русији.

Сузуки је истакао да је продужавање замрзавања имовине руским држављанима у Јапану "порука страној аудијенцији, пошто у реалности не постоји руски држављанин који посједује имовину у Јапану", преноси Срна.

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Тагови :

Русија

Јапан

санкције

Сарадња

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