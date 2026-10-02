Европол саопштио: Ухапшено пет организатора насиља широм Европе

Аутор:АТВ редакција
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Петоро осумњичених који се доводе у везу са организацијом и регрутовањем за тешко насиље ухапшено је у Шпанији, Мароку и Француској, а међу њима су бјегунци који су се налазили на листи најтраженијих лица у Европској унији (ЕУ), саопштио је данас Европол.
Акција је била усмјерена на оне за које се сумња да наручују нападе, проналазе извршиоце и координишу злочине из иностранства, објављено је на сајту те организације.
Република Српска
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Француске власти су, у сарадњи са Шведском полицијом и Европолом, ухапсиле у Паризу мушкарца који се сумњичи за организовање убиства.
Шпанска национална полиција ухапсила је држављанина Шведске који се сумњичи за умјешаност у око 20 тешких кривичних дјела насиља, укључујући убиства и покушаје убиства усмјерене на супарничке криминалне групе.
Он је наводно обучавао младе регруте за извршење убистава и координисао нападе.
Мароканске власти ухапсиле су држављанина Данске за којим се трагало због наводног подстрекивања убистава и отмица.
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У тој земљи су ухапшена и два држављанина Шведске због сумње да су имали водећу улогу у криминалној мрежи "Фокстрот".
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