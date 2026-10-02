Лажни љекар и трговац нафтом опљачкали пензионере

Аутор:АТВ редакција
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Осјечко-барањска полиција трага за двојицом превараната који су се лажно представљали као љекар и трговац нафтом, те двоје грађана с подручја ове жупаније оштетили за више од тридесет хиљада евра, саопштила је полиција.
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м августа и септембра седамдесетогодишњак са ширег подручја Осијека постао је жртва преваре непознатог починиоца. Вјерујући да улаже у нафту и необрађено злато, седамдесетогодишњак је у више наврата уплатио новац на различите рачуне, чиме је непознатом преваранту предао укупно 21.770 евра.
У другом случају, седамдесетшестогодишњакињу је телефонски контактирао непознати починилац који јој се лажно представио као љекар. Рекао јој је да јој је кћерка у болници и да мора хитно платити операцију. Притоме јој је слагао да је за потребе операције неопходно уградити златне полуге како би се спријечила ампутација ноге.
Доведена у заблуду, старица је, поступајући према упутствима преваранта, непознатом лицу лично предала десет хиљада евра.
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„Апелујемо на све грађане да не уплаћују новац и не предају драгоцјености док нису потпуно сигурни у вјеродостојност особе са којом комуницирају. Уколико посумњате на било какав облик преваре, одмах сваки такав контакт пријавите полицији“, упозоравају из Осјечко-барањске полицијске управе.
У току је интензивна потрага за починиоцима ових кривичних дјела, преноси Јутарњи.хр.
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