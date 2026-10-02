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Лажни љекар и трговац нафтом опљачкали пензионере

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02.10.2026 12:53

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Лажни љекар и трговац нафтом опљачкали пензионере
Фото: Pixabay

Осјечко-барањска полиција трага за двојицом превараната који су се лажно представљали као љекар и трговац нафтом, те двоје грађана с подручја ове жупаније оштетили за више од тридесет хиљада евра, саопштила је полиција.

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м августа и септембра седамдесетогодишњак са ширег подручја Осијека постао је жртва преваре непознатог починиоца. Вјерујући да улаже у нафту и необрађено злато, седамдесетогодишњак је у више наврата уплатио новац на различите рачуне, чиме је непознатом преваранту предао укупно 21.770 евра.

Тражио златно за уграђивање у ногу

У другом случају, седамдесетшестогодишњакињу је телефонски контактирао непознати починилац који јој се лажно представио као љекар. Рекао јој је да јој је кћерка у болници и да мора хитно платити операцију. Притоме јој је слагао да је за потребе операције неопходно уградити златне полуге како би се спријечила ампутација ноге.

Доведена у заблуду, старица је, поступајући према упутствима преваранта, непознатом лицу лично предала десет хиљада евра.

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„Апелујемо на све грађане да не уплаћују новац и не предају драгоцјености док нису потпуно сигурни у вјеродостојност особе са којом комуницирају. Уколико посумњате на било какав облик преваре, одмах сваки такав контакт пријавите полицији“, упозоравају из Осјечко-барањске полицијске управе.

У току је интензивна потрага за починиоцима ових кривичних дјела, преноси Јутарњи.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

превара

Осијек

Лажни љекари интернет

Интернет превара

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