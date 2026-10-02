Уцјењивао жену објавом експлицитног снимка: Платила му 2.700 евра

Аутор:АТВ редакција
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Загребачка полиција сумња да је 40-годишњи мушкарац уцјењивао 39-годишњу жену објавом експлицитног снимка и тако од ње изнудио око 2.700 евра.
Њих двоје упознали су се преко апликације за упознавање, а 22. септембра нашли су се на подручју Максимира, објавила је ПУ загребачка.
Полиција наводи да је мушкарац жени одмах након заједничког дружења запријетио да ће објавити експлицитни снимак ако му не уплати новац. У идућих седам дана, све до 30. септембра, слао јој је пријетеће поруке.
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Жена му је, у страху да ће снимак заиста објавити на интернету, у неколико наврата уплатила новац.
Полиција наводи да су пријетње узнемириле 39-годишњу жену, након чега им се обратила.
Мушкарац је потом ухапшен. Након полицијског испитивања предат је притворском надзорнику, а полиција је о случају обавијестила Општинско казнено државно тужилаштво у Загребу, наведено је у саопштењу ПУ загребачке.
(Индекс)
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