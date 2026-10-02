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Тришић Бабић: Грађани неће дуго чекати да виде резултате посјете Москви

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02.10.2026 10:26

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Тришић Бабић: Грађани неће дуго чекати да виде резултате посјете Москви
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Грађани Републике Српске неће дуго чекати да виде резултате посјете предсједника Милорада Додика и премијера Саве Минић Москви, рекла је в.д. директора Канцеларије за међународну сарадњу Српске Ана Тришић Бабић.

Тришић Бабић је нагласила да ће грађани Републике Српске сада први пут видјети резултате новог позиционирања Српске у међународном окружењу.

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Додала је да се политика коју воде искључиво тиче само заштите грађана, становника Републике Српске, економског просперитета и није усмјерена против било кога.

Када је ријеч о посјети Додика и Минића Русији и састанку са руским предсједником Владимиром Путином, Тришић Бабић је рекла да је ова посјета веома значајна, наводећи да је ово први Путинов сусрет са страним државницима након избора за руску Думу.

"Грађани Републике Српске неће дуго чекати да виде резултате ове посјете, јер је ово све већ унапријед припремљено, а сада је финализовано и добило је зелено свјетло за реализацију", рекла је Тришић Бабић за РТРС.

Такође је указала да је састанак био круна ранијих разговора и да су финализовани раније постигнути договори.

"Све што су институције Републике Српске већ договарале са Москвом, на који начин може сарадња да се унаприједи, сада је добило одобрење и са једне и са друге стране да се иде у реализацију", рекла је Тришић Бабић.

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Она је напоменула да се посјета десила два дана прије форума гдје доминирају теме из безбједности, спољне политике, након којег је Путин такође послао поруку и размишљања о Западном Балкану, о томе колико је битно да Србија, Република Српска, српски народ буду препознати, заштићени, да се њихова права не смију нарушавати.

О посјети српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић Сједињеним Америчким Државама, Тришић Бабић је рекла да су се односи са САД промијенили у посљедњих годину дана и да је видљив потпуно другачији приступ америчке администрације према Републици Српској и региону.

Навела је да је веома јасно речено да су Република Српска и Срби равноправни партнери САД и да то потврђује и састанак српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић на високом нивоу са Сузи Вајлс, шефицом кабинета америчког предсједника Доналда Трампа и његовом најближом сарадницом.

"Све оно што се овдје дешавало, што смо ми говорили, они су то и те како добро провјерили и схватили су да смо цијело вријеме говорили истину, да смо били у праву и исправљена је једна велика неправда према нама", закључила је Тришић Бабић.

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Тагови :

Ана Тришић Бабић

Милорад Додик

Саво Минић

Русија

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