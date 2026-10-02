Минић за АТВ: Рапидно смо повећали сва примања грађана

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је за АТВ да су ове године рапидно повећана сва примања грађана.
Премијер је детаљно навео све конкретне мјере и финансијске показатеље који потврђују стабилност буџета и снажну системску подршку свим осјетљивим категоријама становништва.
"Плате и пензије смо током ове године повећали два пута по пет одсто кумулативно. Када су у питању стипендије повећане су дупло, док је матерински додатак порастао са 430–450 марака на 750 КМ. Желимо наставити са повећањем стандарда грађана, што значи и даље повећање плата и пензија. Интензивно радимо, а циљ јесте још јача и боља Република Српска", нагласио је Минић за АТВ.
Премијер је посебно истакао значај доношења Закона о правима бораца и системског унапређења њиховог материјалног положаја кроз значајно веће финансијске износе у односу на регион.
"За борачке категорије, гдје је у Федерацији БиХ додатак марка и по по мјесецу стажа, у Републици Српској то износи пет марака. Само кроз посљедњу исплату увећаног борачког додатка отишао је 51 милион КМ, а ново повећање планирамо већ послије Нове године", рекао је Минић.
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Он је додао да ће овај мандат Владе остати упамћен и по закону којим су значајно повећана примања родитеља-његоватеља, чиме је обезбијеђена трајна сигурност за ове породице.
Посебан акценат током гостовања стављен је на нову одлуку Владе Републике Српске којом се пружа трајна материјална подршка породицама страдалих беба.
"Када су у питању осјетљиве категорије, као породице 12 беба, нећемо чекати. Влада је донијела одлуку о обезбјеђивању редовног мјесечног новчаног примања за родитеље 12 бањалучких беба у износу од 822 КМ мјесечно. Ниједна помоћ не може надокнадити губитак дјетета, али је важно да ти родитељи знају да нису заборављени и да институције Српске стоје иза њих", подвукао је Минић.
Он је истакао да су депозити физичких лица у Српској од 1. јануара до сада виши за 300 милиона КМ у односу на исти период прошле године и износе 5,9 милијарди КМ.
Минић је навео да Република Српска има бруто домаћи производ који расте, те да Влада Српске измирује све буџетске обавезе.
"Имамо план за развој Републике Српске до 2030. године. И овај план ће бити проширен. Важно је што рјешавамо различите ствари у локалним заједницама, градимо вртиће, реализујемо значајне инфраструктурне пројекте", додао је Минић и додао:
"Нека опозиција каже кад је у посљедњих 10 или 15 година нешто каснило. Влада Српске измирује све своје буџетске обавезе, а оног момента када сте солвентни и ликвидни, можете ићи даље и рјешавати све оно што подиже животни стандард у Републици Српској”, рекао је Минић и додао:
"Отишао сам и у Бањалуку, Теслић, Шамац, као и све локалне заједнице у којима је на власти СНСД, те се са свима састао да видимо како можемо помоћи."
Он је навео да такав однос ствара повјерење, нагласивши да је Влада била транспарентна.
Подсјетио је да су за годину дана предложили 131 законско рјешење, те да ће овај мандат памтити по доношењу Закона о правима бораца, Закона којим су повећана примања родитеља-његоватеља, као и по изграђеној инфраструктури, вртићима и школама.
Каже да је посебно осјетљив на дјецу, да се широм Српске граде вртићи и да је Влада реаговала када је у питању продужени боравак.
"Дјеца и родитељи не смију осјетити да недостаје мјеста у вртићима", рекао је Минић за АТВ.
Осврнувши се на велику потребу за вртићима у Бањалуци, Минић је навео да је новац давно обезбијеђен, али да нису добили локације и дозволе од Града.
"Правите рилсове и драматургију, а имате проблеме са смећем, вртићима и многим другим стварима", оцијенио је Минић.
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