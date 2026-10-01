Logo

Додик у Александровцу: Идемо заједно у нову побједу, уз Саву Минића и Жељку Цвијановић

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
01.10.2026 22:29

Коментари:

0
СНСД аАлександровац трибина Избори 2026
Фото: X/Milorad Dodik

У Александровцу се најбоље види шта значе повјерење и заједнички рад. СНСД овдје побјеђује од 1996. године, јер смо били уз народ и радили за свој крај, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Хвала вам на подршци - идемо заједно у нову побједу, уз Саву Минића и Жељку Цвијановић!" наводи Додик на Иксу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Александровац

Избори 2026

Коментари (0)

Више из рубрике

Додик Блануша

Република Српска

Блануша о састанку са Додиком: Ништа спорно, постигнута и одређена сагласност

2 ч

0
СНСД трибина Избори 2026 Милорад Додик

Република Српска

Додик: Прњавор - мала Европа

2 ч

0
Прњавор СНСД трибина Избори 2026

Република Српска

"Фантастична атмосфера у Прњавору наговјештава велику побједу у недјељу"

3 ч

2
Биљана Плавшић

Република Српска

Познат датум и мјесто сахране Биљане Плавшић

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Прва побједа Звезде у новој сезони Евролиге

22

52

Хладна јутра све теже падају: Неколико трикова који ће вам олакшати устајање

22

43

Благојевић: Изузетни дипломатски потези Додика, свијетла будућност односа са Америком

22

41

Нови пораз Србије, Њемачка лако савладала "Орлове"

22

32

Сада смо све видјели: У изборну кампању у БиХ се укључио и "хуманоидни робот"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима