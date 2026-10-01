Додик у Александровцу: Идемо заједно у нову побједу, уз Саву Минића и Жељку Цвијановић

Аутор:АТВ редакција
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У Александровцу се најбоље види шта значе повјерење и заједнички рад. СНСД овдје побјеђује од 1996. године, јер смо били уз народ и радили за свој крај, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Хвала вам на подршци - идемо заједно у нову побједу, уз Саву Минића и Жељку Цвијановић!" наводи Додик на Иксу.
У Александровцу се најбоље види шта значе повјерење и заједнички рад. СНСД овдје побјеђује од 1996. године, јер смо били уз народ и радили за свој крај. Хвала вам на подршци - идемо заједно у нову побједу, уз Саву Минића и Жељку Цвијановић! pic.twitter.com/Msy1Gca5tF— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 1, 2026
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