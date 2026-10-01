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Прва побједа Звезде у новој сезони Евролиге

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01.10.2026 23:01

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Прва побједа Звезде у новој сезони Евролиге
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Кошаркаши "Црвене звезде" дошли су до прве побједе у новој сезони Евролиге савладавши вечерас у Београду турски "Анадолу Ефес" са 77:72.

Меч је био са доста драме, ниједан тим није имао двоцифрену предност, играло се веома тврдо, а на крају су црвено-бијели заслужено славили.

У редовима "Звезде" најефикаснији је био Чима Монеке са 18 поена и седам скокова, Џордан Нвора је забиљежио 12 поена, Тајсон Картер 11 и Огњен Добрић 10.

У редовима "Ефеса" Џордан Лојд је убацио 17 поена, Метју Стразел 13, Дарио Шарић 13, а Мајк Џејмс 11.

"Звезда" и "Ефес" сада имају скор од једне побједе и два пораза.

"Црвена звезда" наредног четвртка гостује "Дубаију", док ће "Ефес" дан касније играти са "Олимпијакосом" у Пиреју.

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Тагови :

КК Црвена звезда

Евролига

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