Хладна јутра све теже падају: Неколико трикова који ће вам олакшати устајање

Аутор:АТВ редакција
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Када нам љето отвори врата, некако нам се чини да с лакоћом устајемо чим сване, док нам јесен и зима доносе потпуно другачију причу.
Ако се свако јутро изнова борите сами са собом и хватате се за топли јорган док вам се очи саме склапају, знајте да нисте сами и да за то постоји потпуно природан разлог.
Љетни дани нас маме да раније скочимо из кревета, док нас краћи дани и хладноћа хватају у мрежу из које се тешко извлачимо. Срећом, уз неколико паметних корака можете олакшати ове хладне мјесеце и спремно дочекати свако јутро.
Љето нас природно претвара у ранораниоце, али када стигну хладни мјесеци, наше тијело почиње да вапи за сном. То није само обична лијеност, већ је посриједи физиолошки нагон за дужим спавањем.
Неуробиолог и стручњак за сан Алисон Брејџ објашњава да краћи дани остављају мање простора за будност, док нам ниске температуре доносе озбиљан физиолошки компромис. Нашем тијелу је много више енергетски и метаболички захтјевно да се угрије него да се расхлади, па тај додатни напор аутоматски тражи и више сна.
Са њом се слаже и доктор Карлос Нуњез, главни медицински службеник и стручњак за здравље сна, који истиче да се овдје не ради само о сезонској промјени која нам помјера сат, већ о озбиљном поремећају унутрашњег ритма. Када нам се циркадијални ритам поремети, трпи читав низ система у нашем организму.
Највећи кривац зашто нам је зими тешко да отворите очи јесте недостатак јутарњег сунчевог свјетла на које се тијело навикло током топлијих мјесеци. Сунце је најмоћнији регулатор наше будности, а када су дани кратки, право свјетло видимо тек знатно касније током пријеподнева.
Стручњаци савјетују да уложите у адекватан извор свјетлости и набавите посебне лампе које симулирају природну свјетлост, посебно оне које су прошле клиничка испитивања. Када ујутро изложите очи јаком извору свјетлости, дајете јасан сигнал мозгу да је нови дан почео и да је вријеме за покрет.
Сви знамо колико умије да буде опасно бесциљно скроловање по екрану, али плава свјетлост коју емитују телефони, таблети, телевизори и рачунари прави праву пометњу у нашем организму пред спавање.
Изложеност плавој свјетлости одлаже циркадијални ритам и ствара већу тромост, због чега нам је ујутро знатно теже да се разбудимо. Ако већ морате да погледате нешто увече, замијените телефон физичком књигом или користите посебне наочаре које блокирају штетну плаву свјетлост, а спаваћу собу обавезно држите хладном, тамном и тихом.
Храна и пиће које конзумирамо у сатима пред спавање и те како утичу на то какав ће нам сан бити и да ли ћемо се преспавати. Иако нам топла чоколада или мирисна кафа звуче примамљиво док напољу вије или пада киша, стручњаци савјетују да будете опрезни.
Избјегавајте алкохол и кофеин у сатима пред спавање, а тешке и масне оброке оставите за ранији дио дана. Уколико желите да сачувате миран сан, сачувајте омиљене топле напитке за јутарње сате или паузу послије ручка, док увече бирајте благе и нешкодљиве течности.
Звоно аларма у мрзло јутро многима је најтежи дио дана. Када се пробудимо, најлакше је притиснути дугме за одлагање или узети телефон у руке.
Један од најефикаснијих трикова које стручњаци препоручују јесте да ставите телефон у другу просторију. Када се аларм огласи, бићете принуђени да устанете из топлог кревета и физички прошетате до друге собе како бисте га угасили, чиме је половина битке већ добијена.
Најважнији корак ка лакшем буђењу током зиме јесте стварање досљедног распореда спавања. Одлазак у кревет и буђење у отприлике исто вријеме свакога дана стабилизује ваш унутрашњи сат и спречава хроничан умор.
Иако смо друштво које је годинама уназад носило неиспаваност као орден части, свијест о важности квалитетног сна коначно се мијења.
Истраживања показују да више од 53 одсто људи квалитетан сан ставља испред хране и вјежбања, јер нам добро и окрепљујуће буђење доноси преко потребну енергију, бољу концентрацију и лакше ношење са свакодневним стресом, преноси Она.рс.
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