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Пронађена Колумбијанка за којом се трагало

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01.10.2026 19:10

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Пронађена Колумбијанка за којом се трагало
Фото: PU Banjaluka

Колумбијска држављанка Марија Лус за којим се трагало у Бањалуци пронађена је данас на подручју града, речено је Срни у Полицијској управи Бањалука.

Колумбијака је нестала у 11.50 часова код хотела "Талија" у Бањалуци, а пронађена је око 17.00 часова на основу информација добијених од грађана који су пратили званичне објаве МУП-а Републике Српске у медијима.

Из Полицијске управе Бањалука захваљују се грађанима на одговорном понашању, правовременим информацијама и успјешној сарадњи, преноси Срна.

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Тагови :

Бања Лука

Марија Лус

Полиција

ПУ Бањалука

потрага

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