Пронађена Колумбијанка за којом се трагало

Аутор:АТВ редакција
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Колумбијска држављанка Марија Лус за којим се трагало у Бањалуци пронађена је данас на подручју града, речено је Срни у Полицијској управи Бањалука.
Колумбијака је нестала у 11.50 часова код хотела "Талија" у Бањалуци, а пронађена је око 17.00 часова на основу информација добијених од грађана који су пратили званичне објаве МУП-а Републике Српске у медијима.
Из Полицијске управе Бањалука захваљују се грађанима на одговорном понашању, правовременим информацијама и успјешној сарадњи, преноси Срна.
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