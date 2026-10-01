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Сјећате ли се дјеце која су упала у очеву собу током интервјуа? Овако данас изгледају

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01.10.2026 17:56

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Сјећате ли се брата и сестре који су 2017. године упали у собу свог оца Роберта Е. Келија, који је у том тренутку давао интервју за BBC? Он је сада подијелио фотографије Марион и Џејмса.
Фото: YouTube/printscreen

Сјећате ли се брата и сестре који су 2017. године упали у собу свог оца Роберта Е. Келија, који је у том тренутку давао интервју за BBC? Он је сада подијелио фотографије Марион и Џејмса.

Кели је 10. марта 2017. године, као професор политичких наука на Пусанском националном универзитету, из Бусана уживо говорио за BBC World News о опозиву јужнокорејске предсједнице Пак Кин Хје. Интервју је водио из кућног уреда, а врата која је иначе закључавао прије укључења тог пута остала су отворена.

У собу је прво ушла тада четворогодишња Марион, а затим се појавио и њен брат Џејмс, који је тада био беба. Њихова мајка Јунг-А Ким брзо је утрчала у собу и извела дјецу, док је Кели покушавао да настави говорити о политици.

Снимак је прикупио више од 65 милиона прегледа, а породица је преко ноћи постала популарна на друштвеним мрежама. Кели је касније признао да у том тренутку није очекивао позитиван расплет:

„Мислили смо да је то катастрофа. Мислили смо да нас ниједна ТВ мрежа више никада неће позвати.“

Девет година касније, Кели је објавио рођендански селфи са обоје дјеце, фотографију са планинарења са Џејмсом, нову фотографију Марион, као и снимак са Јунг-А Ким, коју су многи запамтили као „BBC маму“.

Џејмс сада има 10, а Марион 13 година.

Породица се повремено враћала у јавност, укључујући и гостовање на BBC-ју 2020. године, када су говорили о пандемији коронавируса. Кели је тада захвалио људима на подршци:

„Као и увијек, моја супруга и ја смо веома захвални за све лијепе коментаре током година о нашој дјеци.“

Раније је рекао да је прихватио да ће га надимак „BBC тата“ вјероватно пратити цијели живот. Присјетио се и необичног сусрета у Јужној Кореји.

„Један полицајац у Јужној Кореји једном ме је зауставио како би тражио селфи“, рекао је, преноси Кликс

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

интервју

јутјуб

корона вирус

Дјеца

видео снимак

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