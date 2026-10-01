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Амиџић: Усвојена одлука, лица са инвалидитетом увозиће возила под повољнијим условима

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01.10.2026 18:43

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Срђан Амиџић
Фото: ATV

Лица са инвалидитетом увозиће возила под повољнијим условима, рекао је данас Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ.

"Граница за ослобађање од плаћања увозних и извозних дажбина повећава се са 30.000 на 45.000 КМ.

Приједлог ове одлуке усвојио је УО УИО БиХ на јучерашњој сједници", рекао је Амиџић.

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Подијели:

Тагови :

Срђан Амиџић

Лица са инвалидитетом

Савјет министара БиХ

УИО БиХ

Коментари (6)

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