Амиџић: Усвојена одлука, лица са инвалидитетом увозиће возила под повољнијим условима

Аутор:АТВ редакција
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Лица са инвалидитетом увозиће возила под повољнијим условима, рекао је данас Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ.
"Граница за ослобађање од плаћања увозних и извозних дажбина повећава се са 30.000 на 45.000 КМ.
Приједлог ове одлуке усвојио је УО УИО БиХ на јучерашњој сједници", рекао је Амиџић.
Лица са инвалидитетом увозиће возила под повољнијим условима.— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) October 1, 2026
Граница за ослобађање од плаћања увозних и извозних дажбина повећава се са 30.000 на 45.000 КМ.
Приједлог ове одлуке усвојио је УО УИО БиХ на јучерашњој сједници.
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