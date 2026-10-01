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Прича о једном времену: Како је изгледало за вријеме власти СДС-а, а како данас?

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01.10.2026 18:07

Коментари:

33
Прича о једном времену: Како је изгледало за вријеме власти СДС-а, а како данас?
Фото: screenshot

Прича о једном времену у Републици Српској – како је све изгледало некада, а како та иста мјеста изгледају данас.

Како је изгледало за вријеме власти СДС-а, а како изгледа данас?

Погледајте видео и упоредите:

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Тагови :

СДС

СНСД

Коментари (33)

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