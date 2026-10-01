Каран: Биљана Плавшић дала лични допринос стварању Српске и изградњи њених институција

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран изјавио је Срни да одласком Биљане Плавшић завршава животни пут једне од кључних личности које су обиљежиле настанак Републике Српске и успостављање њених институција.
Каран је истакао да Република Српска представља оквир слободе, сигурности и политичког субјективитета за српски народ, омогућавајући му да на вјековним огњиштима сачува свој идентитет, име, језик, културу и традицију.
"Зато посебно мјесто у нашем историјском памћењу припада генерацији која је у пресудним тренуцима преузела одговорност за њену будућност, а чији је важан дио била и Биљана Плавшић", истакао је Каран.
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Према његовим ријечима, обављајући највише државне дужности, укључујући и функцију предсједника у једном од најтежих периода, Биљана Плавшић је дала лични допринос стварању Српске и изградњи њеног система, посветивши томе значајан дио свог живота.
"Остаје трајно сјећање на њен политички ангажман и улогу коју је имала у савременој историји нашег народа. Нека почива у миру", навео је предсједник Републике Српске.
Некадашњи предсједник Републике Српске Биљана Плавшић преминула је јутрос у Београду у 96. години.
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