Цвијановић: Плавшићева у тешким временима имала важну улогу у политичком животу

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, поводом смрти Биљане Плавшић, упутила је телеграм саучешћа њеној породици.
"Са тугом сам примила вијест о смрти Биљане Плавшић, жене која је у тешким временима имала важну улогу у политичком животу Републике Српске. Остаће упамћена као личност која је обављала бројне одговорне дужности, укључујући и функцију предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва некадашње СР БиХ,"додала је Цвијановић.
Република Српска
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Породици Плавшић упутила је изразе искреног саучешћа.
Подсјећамо, некадашњи предсједник Републике Српске Биљана Плавшић преминула је јутрос у Београду у 96. години. Сахрана би требало да буде обављена у Бањалуци.
Република Српска
Преминула Биљана Плавшић
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