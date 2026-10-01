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Цвијановић: Плавшићева у тешким временима имала важну улогу у политичком животу

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01.10.2026 13:38

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Фото: ATV/Branko Jović

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, поводом смрти Биљане Плавшић, упутила је телеграм саучешћа њеној породици.

"Са тугом сам примила вијест о смрти Биљане Плавшић, жене која је у тешким временима имала важну улогу у политичком животу Републике Српске. Остаће упамћена као личност која је обављала бројне одговорне дужности, укључујући и функцију предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва некадашње СР БиХ,"додала је Цвијановић.

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Породици Плавшић упутила је изразе искреног саучешћа.

Подсјећамо, некадашњи предсједник Републике Српске Биљана Плавшић преминула је јутрос у Београду у 96. години. Сахрана би требало да буде обављена у Бањалуци.

Биљана Плавшић

Република Српска

Преминула Биљана Плавшић

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Биљана Плавшић

Умрла Биљана Плавшић

Преминула Биљана Плавшић

Коментари (4)

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