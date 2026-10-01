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Тачију продужен притвор

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01.10.2026 14:36

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Бивши вођи такозване ОВК Хашим Тачи
Фото: Tanjug/Pool via AP/Koen van Weel (POOL)

Специјализована вијећа у Хагу продужила су притвор бившем вођи такозване ОВК и осуђеном ратном злочинцу Хашиму Тачију у поступку који се против њега и четворице бивших припадника такозване ОВК води за ометање правде и покушај утицаја на свједоке.

Како је објављено на сајту Специјализованих вијећа у Хагу, разлог за продужење притвора је тај што и даље постоје ризици да би оптужени могао да омета ток поступка или почини нова кривична дјела.

У овом предмету оптужени су и Башким Смакај, Исни Киљај, Фадиљ Фазљију и Хајредин Кучи, а Тужилаштво је за Тачија предложило казну од шест година.

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Тачи је у притвору у Хагу од новембра 2020. године, а до сада је првостепено осуђен на 25 година затвора због ратних злочина.

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Тагови :

Хашим Тачи

Притвор

Хаг

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