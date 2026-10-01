На граничном прелазу пронађено 202.500 паклица цигарета, ухапшен мушкарац

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу ухапсила М. Д. (50) из Панчева када је на Граничном прелазу Прешево, на уласку у Србију, прегледом теретног моторног возила којим је он управљао пронашла 202.500 паклица цигарета без акцизних маркица и без икакве документације о пореклу.
Он је ухапшен због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело кријумчарење, саопштено је из МУП-а.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.
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Акције на сузбијању кријумчарења биће настављене и у наредном периоду, а нарочито ће бити усмјерена пажња на кријумчарење цигарета, нафте и нафтних деривата, наведено је у саопштењу.
У наставку акције на спречавању кријумчарења акцизних роба чиме се наноси директна штета фискалном систему и буџету Републике Србије, учествовали су припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, Службе за борбу против корупције, у сарадњи са Управом граничне полиције, по налогу Посебног одјељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу.
(Танјуг)
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