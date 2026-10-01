Пас угризао дијете за ногу: Животиња била на повоцу, али није имала брњицу

Аутор:АТВ редакција
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У Копру је дошло до инцидента у којем је пас угризао дијете за ногу, саопштила је Полицијска управа Копер, а преноси портал Дело.си.
Према наводима полиције, дијете је пролазило поред пса возећи се на гуралици, када је животиња изненада скочила према њему. Пас је том приликом дијете угризао два пута за ногу.
Животиња је била на повоцу, али није имала брњицу. Полиција је након инцидента интервенисала и власници пса издала прекршајни налог због кршења прописа.
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О случају ће бити обавијештена и Управа Републике Словеније за безбејдну храну, ветеринарство и заштиту биља, којој ће полиција прослиједити званични извјештај.
За сада нема више информација о степену повреда дјетета, као ни о томе да ли ће против власнице бити предузете додатне мјере.
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