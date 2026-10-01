Битно: Трговска гора

Извор:
АТВ
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„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о Трговској гори.
За „Битно” говоре: Љиљана Станишљевић, начелник одјељења за процјену утицаја на животну средину и еколошке дозволе, Борислав Бојић, координатор Правног и експертског тима БИХ за Трговску гору, Немања Галић, члан Експертског тима БиХ за Трговску гору и Марио Црнковић, Удружење грађана „Греен Теам”, Нови Град
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Инес Ђанковић.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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