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Битно: Трговска гора

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Извор:

АТВ

01.10.2026 14:01

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Битно: Трговска гора
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о Трговској гори.

За „Битно” говоре: Љиљана Станишљевић, начелник од‌јељења за процјену утицаја на животну средину и еколошке дозволе, Борислав Бојић, координатор Правног и експертског тима БИХ за Трговску гору, Немања Галић, члан Експертског тима БиХ за Трговску гору и Марио Црнковић, Удружење грађана „Греен Теам”, Нови Град

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Инес Ђанковић.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Битно

Инес Ђанковић

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