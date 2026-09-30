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Пренос: Конференција за медије Милорада Додика и Саве Минића

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Извор:

АТВ

30.09.2026 13:45

Коментари:

2
Пренос: Конференција за медије Милорада Додика и Саве Минића
Фото: Kremlin

Пренос конференције за медије Милорада Додика, предсједника СНСД-а, и Саве Минића, премијера Републике Српске, поводом посјете Русији, можете пратити у нашем програму од 13 часова и 30 минута.

Најважније информације доносимо у нашим информативним емисијама, као и на нашем порталу www.atvbl.rs.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

конференција за медије

Милорад Додик

Саво Минић

Коментари (2)

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