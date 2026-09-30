Бањалучанин пао због озбиљних пријетњи

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучанин З.Р. лишен је слободе због постојања основа сумње да је починио кривично дјело „Угрожавање сигурности“.
Како наводе из полиције, он се сумњичи да је јуче упутио озбиљне пријетње по живот и тијело другој особи, такође мушкарцу из Бањалуке.
О свим детаљима и предузетим мјерама у овом предмету одмах је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
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