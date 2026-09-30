Игор Додик: Наредни мандат мора бити мандат реализације, а не списка жеља

Аутор:АТВ редакција
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Организациони секретар СНСД-а и кандидат ове странке за посланика у Народној скупштини Републике Српске Игор Додик рекао је да наредни мандат мора бити мандат реализације, а не спискова жеља.
Грађани, каже Додик, очекују да се њихови проблеми рјешавају.
Република Српска
Игор Додик: Већа одговорност и равномјернији развој Српске међу приоритетима
"Грађани много прецизније описују проблеме него што политичари понекад желе да признају. Пољопривредник тачно зна колико га кошта сваки дан кашњења неке одлуке, родитељ зна колико његов кућни буџет оптерећује вртић, а привредник зна колико времена изгуби чекајући документ који би администрација могла издати за неколико дана. Проблеми нису исти у сваком дијелу Републике Српске. Негдје људи највише говоре о путевима и здравственој заштити, негдје о недостатку радне снаге, тржишту за пољопривредне производе или недовољној повезаности са већим центрима", рекао је Додик за "Независне новине" и додао:
"Једна порука је свуда иста, а то је да грађани више немају стрпљења за пребацивање одговорности. Њих не занима која је институција закаснила или чија је надлежност одређени проблем. Очекују да они који добију његово повјерење окупе надлежне, пронађу рјешења и врате им се са конкретним одговором. Чуо сам и подршку и критике. Не бих био озбиљан када бих рекао да су нам сви говорили само оно што желимо да чујемо. Људи виде оно што је урађено, али још пажљивије гледају шта је обећано, а није завршено. Зато вјерујем да наредни мандат мора бити мандат реализације, а не нових спискова жеља".
Говорећи о могућим резултатима, Додик је изразио увјерење да ће СНСД имати најснажнији Клуб у Народној скупштини.
Нагласио је ипак да Српској није потребан велики клуб људи који ће да ћуте четири године, већ способни људи који ће знати да бране њене надлежности, али и да се баве економијом, јавним предузећима, образовањем, демографијом и свакодневним проблемима грађана
"Као организациони секретар имао сам прилику да сагледам стање наших организација, квалитет кандидатских листа и расположење људи на терену. СНСД има најснажнију политичку инфраструктуру у Републици Српској и реалну могућност да оствари један од својих најбољих резултата. Ипак, између политичког циља и изборног резултата налазе се грађани. Нико нема право да унапријед присваја њихове гласове и пребројава мандате прије него што се затворе бирачка мјеста. Очекујем увјерљиву побједу СНСД-а и најснажнији посланички клуб у Народној скупштини. Да ли ће то бити тачно 35 мандата, један више или један мање, одлучиће бирачи", каже Додик и наставља:
"За мене је, осим броја, важно и какве ћемо посланике добити. Републици Српској није потребан велики клуб људи који ће четири године ћутати, него тим способних посланика који ће знати да бране њене надлежности, али и да се баве економијом, јавним предузећима, образовањем, демографијом и свакодневним проблемима грађана".
Открио је и његове приоритете уколико освоји посланички мандат и шта грађани од њега могу очекивати.
"Могу очекивати да нећу бити посланик који се појављује само када треба притиснути тастер. Посланик мора знати због чега је гласао, бити спреман да своју одлуку објасни грађанима и имати довољно политичке храбрости да укаже на лош приједлог, без обзира на то одакле долази. Моји приоритети биће ефикаснија јавна управа, већа одговорност управа јавних предузећа, равномјернији развој Републике Српске и политике које младим људима дају стваран разлог да овдје заснују породицу и граде каријеру. Желим да се јасно утврде рокови у којима институције морају одговорити грађанима и привреди. Није нормално да грађанин обилази пет шалтера због података које држава већ посједује", каже Додик.
Наглашава да ће свака његова одлука имати образложење.
"Страначка дисциплина је потребна ако желите да проводите програм за који сте добили повјерење грађана, али дисциплина не смије бити изговор за одсуство мишљења. Лојалност странци не показује се тако што ћутите док се прави грешка. Показује се тако што грешку покушате спријечити прије него што она постане јавни проблем. Ако сматрам да је неки приједлог недовољно припремљен, моја обавеза је да то прво јасно кажем унутар посланичког клуба и институција и да покушам да га поправим. Не вјерујем у глумљену самосталност за потребе камера, али не вјерујем ни у слијепо гласање. Свака моја одлука мораће имати образложење које могу изговорити и пред странком и пред грађанима", истиче Игор Додик.
Открио је и које су то политичке црвене линије преко којих СНСД не би смио прећи приликом формирања власти.
"Не може се правити коалиција са политиком која жели да постизборни договор искористи за пренос надлежности са Републике Српске, за слабљење њених институција или за стварање нове политичке нестабилности. Не можете због неколико функција трговати оним што је уставна позиција Републике Српске. Друга црвена линија мора бити однос према јавном новцу. Коалиција не смије бити савез за расподјелу директорских мјеста без одговорности. Ко жели да буде дио власти мора прихватити мјерљиве циљеве, рокове и могућност да његов кадар буде смијењен ако не остварује резултат", каже Додик и закључује:
"Дакле, не бих унапријед искључивао људе само зато што долазе из друге странке, али бих искључио политике централизације, институционалне блокаде и схватање власти као плијена. Коалициони споразум треба да буде прецизан и доступан јавности, како би грађани могли провјерити да ли је испуњено оно што је договорено".
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