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Врањеш писао ЦИК-у: Могу ли се одржати избори у Амбасади након одлуке Конаковића

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30.09.2026 12:08

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Врањеш писао ЦИК-у: Могу ли се одржати избори у Амбасади након одлуке Конаковића
Фото: АТВ

Амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш послао је данас нову ургенцију ЦИК-у БиХ о томе да ли избори у Амбасади БиХ у Београду могу да буду одржани без чланова бирачког одбора из реда српског народа, које је министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић повукао на "консултације" у сједиште Министарства.

Врањеш је у допису, у који је Срна имала увид, члановима ЦИК-а указао да члан 1.5 став пет Изборног закона БиХ прописује да ЦИК именује бирачке одборе за гласање у дипломатско-конзуларним представништвима, тако да у сваком бирачком одбору морају да буду заступљени чланови из сваког конститутивног народа.

Он је чланове ЦИК-а подсјетио да су својим рјешењем о именовању чланова бирачког одбора од 17. септембра обезбиједили заступљеност чланова бирачког одбора у Амбасади БиХ у Београду из сваког конститутивног народа.

"Међутим, како су по налогу министра иностраних послова чланови бирачког одбора српске националности из Амбасаде БиХ у Београду позвани на такозване `консултације` у сједиште Министарства, извршење ове одлуке доведено је у питање", упозорио је Врањеш.

Он је напоменуо да је од ЦИК-а већ затражио информацију о начину спровођења избора у Амбасади БиХ у Београду и указао на нарушавање интегритета изборног процеса на том бирачком мјесту, али да није добио одговор.

Због тога је још једном позвао ЦИК да достави информацију шта је предузео по питању очигледног кршења Изборног закона БиХ од стране министра иностраних послова БиХ и да одговори како види превазилажење постојећег стања.

Конаковић је на консултације У Сарајево позвао предсједника и замјенског члана бирачког одбора на бирачком мјесту у Амбасади БиХ у Београду, што је Врањеш у свом ранијем допису предочио ЦИК-у.

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Тагови :

Александар Врањеш

ЦИК БиХ

Избори 2026

Елмедин Конаковић

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