Централна банка БиХ купује лустер од 58.500 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Централна банка Босне и Херцеговине расписала је тендер за испоруку и монтажу лустера с кристалним висилицама у свом сједишту у Сарајеву. Процијењена вриједност набавке је 50.000 КМ без ПДВ-а.
Централна банка БиХ објавила је 29. септембра на Порталу јавних набавки тендер за испоруку и монтажу специјализираног лустера. Процијењена вриједност је 50.000 КМ без ПДВ-а, односно 58.500 КМ с ПДВ-ом.
Лустер ће бити постављен у Централном уреду банке у Улици маршала Тита 25 у Сарајеву. Испорука и монтажа требају бити завршене у року од 60 дана од ступања уговора на снагу.
Према пројектном задатку који је CBBiH објавила уз претходно истраживање тржишта, лустер може имати промјер до 3,5 метра, висину до 2,6 метра и тежину до 130 килограма. Имаће 54 ЛЕД сијалице топле бијеле свјетлости, кристалне висилице и конструкцију у мат сребреној боји.
Лустер ће висити на моторној дизалици носивости најмање 250 килограма, која ће га моћи спуштати и подизати прекидачем на зиду. Посао укључује постављање скеле, причвршћивање за бетонску конструкцију, електроинсталације и испитивање, као и петогодишње одржавање с најмање шест прегледа годишње, пише Кликс.
Набавка се проводи у отвореном поступку, с најнижом цијеном као критеријем и е-аукцијом. Рок за понуде је 21. октобар.
Од понуђача се тражи да је у посљедње три године успјешно реализовао сличне уговоре укупне вриједности најмање 250.000 КМ, што је пет пута више од вриједности самог лустера. Тражи се и особље с цертификатом за рад на висини.
Прије расписивања тендера CBBiH је провела кратко истраживање тржишта. Фирме су од 21. до 25. септембра могле доставити техничке савјете и информативне цијене, а тендер је објављен четири дана након тога.
Из објављених докумената није познато у којем ће тачно простору лустер бити постављен, нити замјењује ли постојећи.
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