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Ненад Стевандић се огласио о пријетњама

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29.09.2026 11:57

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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Народне скупштине Републике Српске др Ненад Стевандић огласио се поводом све учесталијих пријетњи које су му у посљедње вријеме упућене путем друштвених мрежа, а које, осим његове, угрожавају и безбједност чланова његове породице.

Стевандић је поручио да не постоји та пријетња која ће га натјерати да промијени своју политику, али да је поента у нечему сасвим другом.

"Мржња коју отворено испољавају из сарајевске политичке чаршије очигледно је довела до стварања 'босанског Хамаса' - радикалне масе која би по моделу са Блиског истока вјероватно рјешавала проблеме у БиХ", рекао је Стевандић.

Он је додао да је МУП Републике Српске редовно обавјештаван о пријетњама, те да је више предмета у вези са тим пријетњама тренутно у обради.

Пријетње Стевандићу

"МУП Републике Српске има одличну сарадњу са полицијским агенцијама широм свијета и нека не мисле појединци да ће бити заштићени ако живе изван БиХ. Напротив! Неки су већ лоцирани, приведени и процесуирани", рекао је Стевандић.

Већина пријетњи предсједнику Стевандићу стигла је преко друштвених мрежа и могу се окарактерисати као отворене пријетње по живот и слободу кретања предсједника Народне скупштине и његових најближих.

"Кожу ћу ти скидати комад по комад", "растргао бих те на комаде, само голим рукама", "ускоро ћеш нестати ти и твоја република", само су неке од најновијих пријетњи праћених гнусним увредама, и то са профила на мрежама на којима се чак појављују фотографије дјеце.

Неке од ових пријетњи достављене су јавности на увид.

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Тагови :

Ненад Стевандић

пријетње

Пријетње Ненаду Стевандићу

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