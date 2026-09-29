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Колико ће трајати право михољско љето?

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29.09.2026 18:48

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Колико ће трајати право михољско љето?

Хладна јутра, а током дана температуре подсјећају на љето. Метеоролог Недељко Тодоровић изјавио је за РТС да ће наредних седам до десет дана бити натпросјечно топло, суво и сунчано вријеме током дана, као и да не очекује "озбиљне" падавине.

Недељко Тодоровић изјавио је да је почело михољско љето, које је карактеристично за октобар, односно да ће бити стабилно и суво вријеме, углавном сунчано, са великом разликом између јутарње и максималне дневне температуре.

"Јутра су хладна и потребно је полузимско или јесење одијевање, а сунце је током дана топло, па би било превише у јакни, довољна је кошуља. Вјетар је слаб, у кошавском подручју мало јачи, али не значајно", каже Тодоровић.

Напомиње, такође, да ће у наредних седам до десет дана бити вријеме као и претходних дана. Назире се краткотрајно наоблачење са мало кише између 8. и 10. октобра, што није поуздано.

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"Велика је вјероватноћа да ће бити натпросјечно топло, са по три до четири дана сувог и сунчаног времена са хладним јутрима, па два до три дана облака и кише. Не вјерујем да ће бити озбиљних падавина", указује Тодоровић.

Према његовим ријечима, михољско љето је препознатљиво по стабилном времену под утицајем поља високог притиска, односно антициклона, али не мора да буде праћено вишим температурама које нису одлика овог периода године.

"Високе температуре су карактеристичне пред промјену времена, када јача са Атлантика и Западне Европе поље ниског притиска, појачава се јужни вјетар и долазе облаци када је температура највиша и може да буде и до 30 степени. Не значи да су високе температуре михољско љето", објашњава Тодоровић.

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Тагови :

Михољско љето

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