Сутра сунчано и топлије

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити сунчано и још топлије уз локално малу облачност.
Вјетар ће бити слаб до умјерен источни и сјевероисточни. У Херцеговини ујутро и увече умјерена бура, а током дана јужни вјетар, наводи Репунлички хидрометеоролошки завод.
Минимална температура ваздуха од пет до 11 степени Целзијусових, на југу до 14, а у вишим предјелима од један степен.
Максимална температура ваздуха од 20 до 27, у вишим предјелима од 17 степени.
Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је данас у Српској и ФБиХ преовладавало претежно сунчано вријеме.
Температура измјерена у 14.00 часова: Бјелашница четири, Хан Пијесак 13, Чемерно 15, Сребреница, Соколац и Мраковица 16, Кнежево и Гацко 18, Мркоњић Град и Фоча 20, Рудо и Сарајево 21, Ливно, Сански Мост, Вишеград, Нови Град и Шипово 22, Јајце, Тузла, Рибник, Србац и Приједор 23, Бањалука, Добој и Бијељина 24, Билећа 25, Требиње и Мостар 27 степени Целзијусових.
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