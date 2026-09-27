Додик: Слободарски народ на Мањачи нам је велика подршка

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас у Стричићима да је увјерен у избору побједу кандидата СНСД-а на свим нивоима, те да ће народ на Мањачи подржати Саву Минића и Жељку Цвијановић као најбољи избор за предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва БиХ.
"Желимо да и даље градимо Мањачу за наш слободарски народ, да буде једно од најбољих мјеста, наша ваздушна бања. Модернизовали смо путеве на овом простору. Нико није вјеровао да ћемо урадити магистрачни пут Кола-Стричићи, али смо то завршили", рекао је Додик данас новинарима у Стричићима, гдје је присуствовао предизборној трибини СНСД-а.
Додик је захвалио активистима и симпатизерима СНСД-а и људима који воде политике ове странке на истрајности и на свим побједама које су имали на овом платоу.
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Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да долази на Мањачу са убјеђењем да народ зна шта су резултати СНСД-а.
"Читав овај крај је био запостављен за вријеме бивше државе, а тек са доласком СНСД-а овдје је почела да се изграђује комунална и саобраћајна инфраструктура", изјавила је Цвијановићева.
Она је подсјетила да је СНСД учинио све да се људи задрже овдје, а и неки да се врате, да се направе одређена викенд насеља и да оживи овај крај.
"Увјерена сам да ће грађани то препознати и очекујемо велику побједу СНСД-а широм Републике Српске и знам да ће Мањача дати свој допринос тој побједи", истакла је Цвијановићева.
Она је рекла да ће СНСД и даље радити да се позиционира Република Српска на међународном плану и да буде све боља, најављујући велику дипломатску офанзиву након изборног процеса.
"Имаћемо стабилну Владу Репубике Српске и скупштинску већину", закључила је Цвијановићева.
Кандидат СНСД-а за предсједника Репубике Српске Саво Минић рекао је да народ Мањаче зна шта је СНСД урадио на овом простору.
"Изборна кампања је показала колико је СНСД близак са народом и колико му народ вјерује. Очекујемо подршку народа свим кандидатима СНСД-а и изборну побједу", истакао је Минић.
Он је рекао да је Градска управа Бањалуке у протеклим годинама имала инертан однос према свим бањалучким приградским насељима, истичући да ће Стричићи имати онај развој који заслужују.
Кандидат СНСД-а за посланика у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сњежана Новаковић Бурсаћ рекла је новинарима да Мањача и читаво Змијање разумије шта ради Милорад Додик и СНСД, због чега добија подршку грађана свих година.
"Народ се увјерио да права заштита српског народа, интереса Републике Српске и Дејтонског споразума може да буде остварена само борбом наших изабраних представника", истакла је Новаковић Бурсаћ.
Кандидат СНСД-а за посланика у Народној скупштини Републике Српске Горан Маричић рекао је да се данас на скупу у Стричићима окупило око 1.000 симпатизера и чланова ове странке и да то показује снагу СНСД-а и сигурну побједу на изборима.
Маричић је рекао да очекује да ће ова партија имати најмање 35 посланика у Народној скупштини Републике Српске и пет до шест посланика у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.
(Срна)
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