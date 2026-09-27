Додик, Минић и Цвијановић са народом Мањаче: Развој овог краја - наш циљ

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат за предсједника Републике Српске Саво Минић, предсједник СНСД-а Милорад Додик и кандидат за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић посјетили су Стричиће на Мањачи.
Они су су у срдачном разговору са домаћинима потврдили да је наставак развоја овог краја њихов заједнички и најважнији циљ.
У складу са традиционалним обичајима Змијања и Стричића, пред високе званице домаћини су изнијели традиционалну домаћу питу симбол добродошлице, поштовања и домаћинског дочека за најдраже госте.
Из СНСД-а су путем званичне Фејсбук странице поручили да сваки сусрет са вриједним и честитим народом Мањаче доноси нову снагу, те да ће развој и брига о сваком мјесту у Српској увијек бити на првом мјесту.
"Павићи и Стричићи знају ко гради јаку будућност. Зато 4. октобра сви заједно бирамо побједу и сигуран пут напријед уз СНСД. Увијек уз народ, увијек уз Српску", наведено је у објави.
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