Logo

Додик, Минић и Цвијановић са народом Мањаче: Развој овог краја - наш циљ

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
27.09.2026 14:24

Коментари:

0
Додик, Минић и Цвијановић са народом Мањаче: Развој овог краја - наш циљ
Фото: Ustupljena fotografija

Кандидат за предсједника Републике Српске Саво Минић, предсједник СНСД-а Милорад Додик и кандидат за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић посјетили су Стричиће на Мањачи.

Они су су у срдачном разговору са домаћинима потврдили да је наставак развоја овог краја њихов заједнички и најважнији циљ.

У складу са традиционалним обичајима Змијања и Стричића, пред високе званице домаћини су изнијели традиционалну домаћу питу симбол добродошлице, поштовања и домаћинског дочека за најдраже госте.

Додик, Минић и Цвијановић са народом Мањаче

Из СНСД-а су путем званичне Фејсбук странице поручили да сваки сусрет са вриједним и честитим народом Мањаче доноси нову снагу, те да ће развој и брига о сваком мјесту у Српској увијек бити на првом мјесту.

"Павићи и Стричићи знају ко гради јаку будућност. Зато 4. октобра сви заједно бирамо побједу и сигуран пут напријед уз СНСД. Увијек уз народ, увијек уз Српску", наведено је у објави.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мањача

Милорад Додик

Саво Минић

Жељка Цвијановић

Коментари (0)

Прочитајте више

предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Вријеме је да Српска постане један од најстабилнијих политичких и економских фактора у региону

3 ч

1
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Хроника

Откривамо ко је ухапшен на Кипру због покушаја убиства у БиХ

3 ч

0
Пало стабло у Дебељацима.

Бања Лука

Посјекли вијековна стабла, а трула заборавили: Немар Града замало довео до трагедије

3 ч

0
Задивљујућа фреска Исуса Христа у величанственој куполи Храма Светог Саве у Београду.

Савјети

Дан мира у кући: Ево шта недјељом не ваља радити, наши стари су строго поштовали ова правила

3 ч

0

Више из рубрике

предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Вријеме је да Српска постане један од најстабилнијих политичких и економских фактора у региону

3 ч

1
Предсједник СНСД-а Милорад Додик у храму у Заваиту.

Република Српска

Додик: Изградња храма и развој парка прилика за оживљавање Заваита

4 ч

0
Истраживање Метрикса за Изборну јединицу 7

Република Српска

Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у Изборној јединици 7

4 ч

14
Милорад Додик

Република Српска

Додик: СНСД сигурно иде ка још једној великој изборној побједи

8 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

17

28

Шта значи ако је Крстовдан ведар: Ево каква нас зима чека

17

14

Трамп: Рекордна количина нафте прошла Ормуским мореузом

17

11

Шта се дешава у организму ако пребрзо једемо?

17

09

Минић: Са Саксом о глобалним економским кретањима и изазовима с којима се суочава Српска

16

55

Цвијановић: Српска остаје посвећена развоју, стабилности и отвореном дијалогу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима