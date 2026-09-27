Керамичар реновирао купатило, па украо 30.000 евра из сефа

Аутор:АТВ редакција
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Општинско државно тужилаштво у Ријеци подигло је оптужницу против мушкарца старог 39 година због сумње да је из стана у Вепринцу украо 30.130 евра.
Власница стана претходно га је ангажовала за реновирање купатила и уградњу подног гријања, при чему му је за радове платила између 27.000 и 30.000 евра.
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Будући да је за њу раније поштено урадио посао у студију за тетовирање, власница је имала потпуно повјерење у њега.
Међутим, осумњичени је током радова задржао оригинални кључ спаваће собе у којој је власница држала новац.
Након што је путем порука сазнао када власница није код куће, оптужени је ушао у стан помоћу украденог кључа. У ормару је пронашао закључани сеф и успио да га отвори укуцавањем фабричке комбинације 0000, коју власница никада није промијенила.
Из сефа, у којем се налазило више од 40.000 евра, оптужени је, према наводима тужилаштва, однио 30.130 евра. Оптужени у својој одбрани признаје да је ушао у стан, али тврди да је узео мањи износ од око 15.000 евра.
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Пресудан траг у откривању крађе била је комшиница која је примјетила непознатог мушкарца како улази кроз споредна врата куће.
Она је фотографисала осумњиченог и његов аутомобил, што је власници омогућило да одмах препозна свог мајстора и позове полицију. Код оптуженог је пронађен дио новца који је враћен власници, а против њега је подигнута оптужница за тешку крађу.
(Јутарњи лист)
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