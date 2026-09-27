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Керамичар реновирао купатило, па украо 30.000 евра из сефа

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27.09.2026 14:45

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Општинско државно тужилаштво у Ријеци подигло је оптужницу против мушкарца старог 39 година због сумње да је из стана у Вепринцу украо 30.130 евра.

Власница стана претходно га је ангажовала за реновирање купатила и уградњу подног гријања, при чему му је за радове платила између 27.000 и 30.000 евра.

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Будући да је за њу раније поштено урадио посао у студију за тетовирање, власница је имала потпуно повјерење у њега.

Међутим, осумњичени је током радова задржао оригинални кључ спаваће собе у којој је власница држала новац.

Отворио сеф фабричком шифром коју власница није промијенила

Након што је путем порука сазнао када власница није код куће, оптужени је ушао у стан помоћу украденог кључа. У ормару је пронашао закључани сеф и успио да га отвори укуцавањем фабричке комбинације 0000, коју власница никада није промијенила.

Из сефа, у којем се налазило више од 40.000 евра, оптужени је, према наводима тужилаштва, однио 30.130 евра. Оптужени у својој одбрани признаје да је ушао у стан, али тврди да је узео мањи износ од око 15.000 евра.

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Оштроумна комшиница направила кључне фотографије

Пресудан траг у откривању крађе била је комшиница која је примјетила непознатог мушкарца како улази кроз споредна врата куће.

Она је фотографисала осумњиченог и његов аутомобил, што је власници омогућило да одмах препозна свог мајстора и позове полицију. Код оптуженог је пронађен дио новца који је враћен власници, а против њега је подигнута оптужница за тешку крађу.

(Јутарњи лист)

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Тагови :

Хрватска

Ријека град

Крађа

Полиција

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