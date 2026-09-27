Откривамо ко је ухапшен на Кипру због покушаја убиства у БиХ

Аутор:Огњен Матавуљ
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Стеван Гарић (33) из Милића ухапшен је на Кипру на основу Интерпол потјернице која је за њим расписана због учешћа у покушају убиства Слободана Васиљевића у Шековићима у јуну 2019. године, сазнаје АТВ.
Гарић је ухапшен на аеродрому у Ларнаки, након што је летом из Београда слетио на Кипар. Током пасошке контроле утврђено је да за њим расписана црвена потјерница.
”Приликом доласка на Кипар полиција на аеродрому ухапсила је 33-годишњег мушкарца којег траже власти БиХ у вези са случајем покушаја убиства. Одређен му је притвор ради покретања поступка за његово изручење”, саопштила је кипарска полиција.
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Против Гарића се пред Окружним судом у Источном Сарајеву води кривични поступак по оптужници за покушај убиства Слободана Васиљевића, који је брутално претучен 2. јуна 2019. године испред православне цркве у Шековићима.
За покушај убиства оптужено је осам особа, од којих је Стефан Радовановић, послије споразумног признања кривице осуђен на четири године затвора. У првостепеном поступку Стеван Гарић и Миљан Милић осуђени су на по 25 мјесеци затвора и суд је дјело преквалификовао у наношење тјелесних повреда, док је петорицу оптужених ослободио оптужбе.
Ту пресуду је укинуо Врховни суд Републике Српске и поступак вратио на поновно суђење Окружном суду у Источном Сарајеву. Будући да се није одазивао на рочишта за Гарићем је расписана потјерница, на основу које је и ухапшен.
Поступак против њега је раздвојен у односу на остале оптужене којима је суђење у току и налази се у завршној фази. Оптужени су Миљан Милић, Небојша Петковић, Милутин Кандић, Горан Чалмић, Небојша Озимковић и Славиша Јурошевић.
Према оптужници Слободан Васиљевић нападнут је између 1. и 2. јуна 2019. године испред дворишта православне цркве у Шековићима.
Кобне вечери дио оптужених сачекао је Васиљевића да изађе из парохијског дома. Милић му је први пришао и из своје јакне извадио металну шипку, којом је Васиљевића ударио у главу, усљед чега је пао на асфалт. Потом су Милић и Радовановић наставили заједно да га ударају, и то Милић металном шипком и ногама, а Радовановић ногама, наводи се у оптужници.
Додаје се да је у том тренутку до Васиљевића, који је лежао на асфалту, дотрчао Јурошевић, заједно са Гарићем, Петковићем, Кандићем и Чалмићем, који су наставили са бруталним премлаћивањем. Васиљевић је задобио тешке повреде, међу којима и прелом лобање због којег је завршио у коми.
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