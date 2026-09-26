Шмрку и још тројици продужен притвор

Аутор:АТВ редакција
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Осумњиченима у акцији "Кетеринг" Анел Сејфовић, Аднан Маглић, Мирсад Мујкић и Адмир Арнаутовић продужен је притвор у трајању од два мјесеца.
Општински суд Сарајево је дјелимично усвојио приједлог Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево од 21. септембра 2026. године за продуживање притвора осумњиченима у акцији "Кетеринг".
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"Дјелимично се усваја приједлог КТКС од 21.09.2026. године па се према осумњиченима А.С., А.М., М.М. и А.А. продужава притвор у трајању од два мјесеца и исти може трајати до 23.11.2026. године или до нове одлуке суда. Истовремено се према осумњиченом Х.А. укида притвор, изричу мјере забране састајања са одређеним особама и мјера јављања у надлежну ПУ једном седмично. Исти ће бити одмах пуштен на слободу", потврђено је из Општинског суда Сарајево.
Притвор према њима може трајати до 23. новембра 2026. године или до нове одлуке суда.
Истовремено, према осумњиченом Хамзи Асотићу притвор је укинут. Суд му је изрекао мјере забране састајања са одређеним особама, као и обавезу јављања у надлежну полицијску управу једном седмично. Асотић ће, како је одлучено, бити одмах пуштен на слободу.
Подсјетимо, сарајевска полиција провела је 27. аугуста оперативну акцију "Кетеринг", у оквиру које је ухапшен и Адмир Арнаутовић, познат као Шмрк.
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Акција је проведена под надзором Кантоналног тужилаштва КС, уз сарадњу ОСА-е, СИПА-е и МУП-а Средњобосанског кантона. Претреси су обављени на више од 20 локација на подручју Кантона Сарајево и СБК-а.
Према наводима Тужилаштва КС, истрага обухвата сумње на неовлаштени промет опојним дрогама, изнуду, изазивање опће опасности и друга кривична дјела. Тужилаштво је након хапшења затражило притвор за осам осумњичених, међу којима је био и Арнаутовић. Суд му је одредио једномјесечни притвор, заједно с још четворицом осумњичених.
Истрага је проширена на укупно 15 осумњичених. Сви наводи представљају сумње из истраге, а о евентуалној кривичној одговорности одлучиваће надлежни суд.
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