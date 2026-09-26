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Људи једу траву и коров: Нема хране, воде и лијекова

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26.09.2026 19:57

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Олешка
Фото: Screenshot / X

Хуманитарна ситуација у Олешки, у Херсонској области, изузетно је тешка и налази се на ивици хуманитарне катастрофе, изјавио је украјински министар спољних послова Андриј Сибиха.

Према његовим ријечима, у Олешки готово да више нема хране, а постоје извјештаји да су поједини цивили принуђени да преживљавају тако што једу траву и коров.

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Ситуацију додатно отежава све тежи приступ лијековима, чистој води, електричној енергији и медицинској помоћи. Међу људима који живе у таквим условима налазе се и дјеца.

Сибиха је позвао Уједињене нације, Међународни комитет Црвеног крста и друге међународне организације да искористе своје капацитете како би омогућиле допремање хуманитарне помоћи и безбједну евакуацију становника који желе да напусте град.

"Људи тамо не могу да преживе на изјавама забринутости. Хуманитарни приступ и безбједна евакуација морају постати стварност, јер је сваки дан важан", поручио је Сибиха.

Више од 6.000 људи и даље у Олешки?

Украјински савјет цркава и вјерских организација упозорио је 19. септембра да се град налази на ивици хуманитарне катастрофе.

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Према наводима тог савјета, посљедње испоруке хране у Олешки стигле су крајем маја.

Процјене указују да се тамо и околном подручју и даље налази више од 6.000 људи, међу којима је око 200 дјеце.

Ситуација је додатно погоршана недостатком основних животних потрепштина, док је приступ здравственој заштити и другим кључним услугама све ограниченији.

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Тагови :

Украјина

Храна

Вода

лијекови

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