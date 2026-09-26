Људи једу траву и коров: Нема хране, воде и лијекова

Аутор:АТВ редакција
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Хуманитарна ситуација у Олешки, у Херсонској области, изузетно је тешка и налази се на ивици хуманитарне катастрофе, изјавио је украјински министар спољних послова Андриј Сибиха.
Према његовим ријечима, у Олешки готово да више нема хране, а постоје извјештаји да су поједини цивили принуђени да преживљавају тако што једу траву и коров.
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Ситуацију додатно отежава све тежи приступ лијековима, чистој води, електричној енергији и медицинској помоћи. Међу људима који живе у таквим условима налазе се и дјеца.
Сибиха је позвао Уједињене нације, Међународни комитет Црвеног крста и друге међународне организације да искористе своје капацитете како би омогућиле допремање хуманитарне помоћи и безбједну евакуацију становника који желе да напусте град.
"Људи тамо не могу да преживе на изјавама забринутости. Хуманитарни приступ и безбједна евакуација морају постати стварност, јер је сваки дан важан", поручио је Сибиха.
Украјински савјет цркава и вјерских организација упозорио је 19. септембра да се град налази на ивици хуманитарне катастрофе.
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Према наводима тог савјета, посљедње испоруке хране у Олешки стигле су крајем маја.
Процјене указују да се тамо и околном подручју и даље налази више од 6.000 људи, међу којима је око 200 дјеце.
Ситуација је додатно погоршана недостатком основних животних потрепштина, док је приступ здравственој заштити и другим кључним услугама све ограниченији.
NEW FOOTAGE FROM OLESHKY— UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) September 26, 2026
Autumn 2026.
Local residents ride bicycles back from Radensk with food, risking their lives just to feed their families.
Up to 1,500 people remain in Oleshky, including around 40 children. Another 4,000 remain in surrounding villages, including roughly… pic.twitter.com/0ue2gTBwUF
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