Мајка четворо дјеце пронађена објешена на дрво, откривена мрачна позадина

Аутор:Стеван Лулић
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Mајка четворо дјеце, Тасија Форчун, пронађена је објешена на дрво у Мисисипију, а истрага је утврдила да је несрећна жена убијена на монструозан начин.
Полицијски детектив Семјуел Дјукс рекао је у петак Општинском суду у Џексону да је вјешање Тасије Форчун (29) било "инсценирано", јавила је агенција АП.
Дјукс је додао да је Тасија убијена због свађе око дроге и да се прије смрти жестоко борила са својим нападачима.
За ове тврдње инспектор се позвао на резултате медицинских прегледа.
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Тијело жене пронађено је 3. августа испред напуштене куће, а медицински вјештаци су седам дана касније случај окарактерисали као убиство.
Убрзо након тога због сумње да је починио овај злочин приведена су тројица мушкараца - Џаркес Ратлиф, Ернест Лојд Млађи и Ерик Кларк.
Тачан узрок смрти мајке четворо дјеце званично још није утврђен.
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