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Промовисана збирка пјесама "Историја неспоразума" Милана Ракуља

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26.09.2026 17:08

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Милан Ракуљ, Историја неспоразума
Фото: Фејсбук

"Историја неспоразума", збирка пјесама, Милана Ракуља, промовисана је данас, 26. септембра, на Међународном сајму књиге у Бањалуци.

Говорећи о књизи, Ракуљ је истакао да је она аналитичнија у односу на три раније написане и објављене збирке.

"Имам 40 година и из неке зрелије перспективе увиђам боље неке ствари него што сам их раније увиђао. Мислим да је, ако ништа друго, ова књига мало аналитичнија од претходне три", рекао је Ракуљ.

Иначе, издавач збирке је Службени гласник Републике Српске, а према ријечима Ракуља, ова подршка је посебно важна јер аутори више не морају сами да финансирају објављивање својих књига.

Стево Грабовац, уредник "Службеног гласника Републике Српске" и добитник НИН-ове награде, рекао је да му је уређивање Ракуљеве збирке било једно од лакших у досадашњем раду.

"Ријеч је, по мом мишљењу, о његовом најбољем дјелу. Пјесме су озбиљније и види се животна зрелост аутора", рекао је Грабовац.

Он је навео да је поезија осјетљив терен за уређивање, јер је, за разлику од прозе, тешко интервенисати у тексту без нарушавања његове суштине.

"Поезија је нешто са чим морамо бити веома пажљиви. У прози можемо да коригујемо, а поезија је осјетљив терен. Или је има или нема. Најзахтјевније је узети збирку пјесама и покушати бити уредник, али када је нешто овако комплетно и свака ријеч и стих имају своје мјесто, посао није отежан", рекао је Грабовац.

(Независне)

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Тагови :

Милан Ракуљ

Међународни сајам књиге Бањалука

Бањалука

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