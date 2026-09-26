Како брзо и лако осушити веш током хладних и кишних дана?

Аутор:АТВ редакција
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Сушење веша у стану док киша данима не престаје лако се претвори у борбу са влагом и непријатним мирисом.
Што дуже мокар веш стоји без довољно ваздуха, већа је шанса да поприми онај устајали мирис који ниједан омекшивач не може да сакрије.
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Крајем септембра тераса више није практично рјешење за сушење веша, а радијатори се још не пале. Зато неколико једноставних корака може направити велику разлику, а први треба урадити још прије него што веш извадите из машине.
Када се програм заврши, провјерите да ли ваш веш може на још једну центрифугу. Додатни циклус може извући још воде из тканине, па ће комади на сушилици имати мање влаге коју треба да изгубе.
Ово посебно значи код пешкира, дуксерица, фармерки и постељине. За осјетљиве материјале, попут вуне и свиле, држите се препорученог програма и нижих обртаја.
Што мање воде остане у тканини, то ће се веш краће сушити.
Када је сушилица препуна, ваздух тешко пролази између тканина. Дијелови који се додирују остају мокри много дуже, нарочито код дебљих комада.
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Зато немојте качити мајице једну преко друге. Оставите неколико центиметара простора између комада, а панталоне и пешкире раширите колико год можете. Постељину немојте пресавијати у дебео слој ако имате довољно мјеста да је раширите.
Боље је оставити мало простора између ствари него натрпати цијелу сушилицу и чекати два дана да се веш осуши.
Ако имате обичан стони вентилатор, може добро да послужи током кишних дана. Поставите га тако да ваздух пролази преко сушилице и тканине, умјесто да дува директно у вас.
Струјање ваздуха помаже да се влага са површине тканине брже уклања. Посебно ће се примјетити код дебљих комада који се иначе најспорије суше.
Сушилицу је добро одмакнути од зида и других препрека како би ваздух могао да циркулише око ње.
Док се веш суши, влага прелази из тканине у ваздух. Зато је важно да просторију повремено провјетрите.
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Отворите прозор широм на неколико минута, умјесто да га држите стално одшкринутим. Ако имате овлаживач ваздуха, можете га укључити у просторији у којој се веш суши и држати врата затворена.
Ако примјетите кондензацију на прозорима, то је знак да се у просторији накупило доста влаге и да је провјетравање посебно важно.
Када пада киша, сушење веша у стану не мора да траје данима. Додатна центрифуга, довољно простора између комада, струјање ваздуха и повремено провјетравање могу направити велику разлику.
(Крстарица)
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