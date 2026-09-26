Инспектори од понедјељка у контроли: Казне иду до 200.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Федерална управа за инспекцијске послове од 28. септембра 2026. започиње провођење Посебног програма инспекцијског надзора над примјеном Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности код обвезника из нефинансијског сектора, који ће до краја године реализовати Федерални тржишни инспекторат.
Посебним програмом Федерална управа за инспекцијске послове, у оквиру својих надлежности, доприноси провођењу Акционог плана за Босну и Херцеговину из јуна 2026. године према ФАТФ-у (Financial Action Task Force – Радна група за финансијско дјеловање), међународном тијелу које поставља стандарде у области спречавања прања новца и финансирања терористичких активности.
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Једна од мјера Акционог плана односи се на осигуравање усклађеног и на ризику заснованог надзора над примјеном прописа о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности код обвезника из нефинансијског сектора.
Програмом су обухваћене све категорије обвезника из члана 5. Закона које су у надлежности ФУЗИП, укључујући приређиваче игара на срећу, ревизорска друштва, пружаоце књиговодствених, рачуноводствених и пореских услуга, пружаоце одређених финансијских и корпоративних услуга који нису под надзором регулатора финансијског сектора те пружаоце услуга труста и привредних друштава.
Програм обухвата и трговце возилима, пловилима и летјелицама, трговце племенитим металима, драгим камењем и умјетничким предметима те посреднике у промету некретнинама, у случајевима и под условима прописаним Законом.
Федерални тржишни инспектори ће на терену провјеравати да ли су обвезници успоставили и у пракси примјењују законом прописане мјере за спречавање прања новца и финансирања терористичких активности. Контроле ће обухватити и начин на који обвезници процјењују и управљају ризицима, идентификују и прате клијенте и пословне односе, воде прописане евиденције, примјењују интерне процедуре и контроле те поступају у случају сумњивих трансакција, преноси ФЕНА.
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Сви обвезници који то до сад нису учинили, дужни су ФУЗИП-у доставити властиту процјену ризика од прања новца и финансирања терористичких активности.
Законом су за кршење прописаних обавеза предвиђене новчане казне у распону од 5.000 до 200.000 КМ. За пропуштање обвезника да израде анализу ризика те пропусте у идентификацији и праћењу клијената, вођењу одређених евиденција и другим обавезама које ће бити предмет контроле, прописане су казне у распону од 20.000 до 80.000 КМ.
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