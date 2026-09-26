Фејсбук би могао да плати казну од 200 милијарди долара

Аутор:АТВ редакција
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Порота у Њу Мексику прогласила је Фејсбук одговорним за обмањивање корисника о заштити приватности и утврдила више од 43 милиона кршења државног закона о заштити потрошача.
Судија ће 1. октобра одлучити о казни, пренио је Ројтерс, а држава тражи максималних 5.000 долара за сваки прекршај, што би укупно могло да премаши 200 милијарди долара.
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Тужба се односила на скандал са Кембриџ Аналитиком, када су подаци са око 87 милиона Фејсбук профила прикупљени и продати компанији за политичко савјетовање ради циљаног оглашавања.
Порота је утврдила и да је Фејсбук обмањивао јавност у вези са истрагама програмера апликација трећих страна који су прикупљали податке корисника.
Такође није утврђено да је компанија износила лажне тврдње о уклањању штетног садржаја, укључујући дезинформације о коронавирусу.
Мета је одбацила пресуду, наводећи да су докази државе застарјели и да је компанија промијенила своје политике од подношења тужбе 2021. године.
Нови Мексико тражи и забрану спорних пракси, док је генерални тужилац Раул Торез рекао да би новац од казне био уплаћен у фонд за образовање.
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Држава је раније добила 942 милиона долара од Мете у поступку који се односио на заштиту малољетника.
(Танјуг)
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