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Сутра је јесењи Крстовдан: Једну биљку обавезно треба унијети у дом за благостање породице

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26.09.2026 17:28

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Црква је грађевина намјењена обављању хришћанских вјерских обреда.
Фото: pexels/Egemen Mutlu

Српска православна црква и њени вјерници славе сутра, 27. септембра, јесењи Крстовдан, односно Воздвижење Часног крста. Велики празник који је у црквеном каландару обиљежен црвеним словом, обиљежава се у спомен на дан када је пронађен и ископан Часни крст на Голготи и дан када је враћен из Персије у Јерусалим.

Јесењи Крстовдан обиљежава се 27. септембра, а 18. јануара зимски, у знак сјећања на прве хришћане и крштење Исуса Христа у ријеци Јордан.

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У стара времена људи су на Крстовдан строго постили, на хљебу и води, али се јело и грожђе, што је и данас обичај, док је друго воће било забрањено. О значају овог обичаја свједочи и народна пословица: "Ко се крстом крст, тај Крстовдан пости!". У неким српским селима одржавали су се на велики празник вашари, а овај дан прате и други обичаји.

Према старом обичају, на јесењи Крстовдан се стока премазује катраном у знаку крста да би се заштитила од болести. У селима су се исплаћивали такозвани пољаци, који су чували поља од Ђурђевдана до Крстовдана, тјерали птице и наплаћивали глобе од оних чија је стока правила штету на туђим њивама. Исплаћивало се онолико колико је било договорено о Ђурђевдану.

Народно вјеровање каже да се на Крстовдан змије повлаче на починак и да их од тада више нема. Вјерује се да треба ископати рупе за сађење воћака, како би им се стабло што више разгранало.

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Један од најљепших обичаја који се везују за јесењи Крстовдан јесте традиција брања и освећење босиљка. Та биљка је у нашем народу позната као божија и веома је важна за традиционалне обичаје. Кажу да се прво сади босиљак, па тек онда друге биљке и цвијеће.

Зато би 27. септембра у кућу требало унијети мало босиљка, за успјех и здравље цијеле породице. Босиљак се качи на икону да цијела година не би ишла наопако, а сматра се да је добро попити и чај од босиљка.

За људе рођене на овај дан вјерује се да на нејаким плећима носе сјенку Часног крста и да су зато пред Богом посебно одговорни за своје поступке.

Да ли се пости на јесењи Крстовдан

На сутрашњи празник је пост обавезан. И није у питању само тјелесно одрицање од хране животињског поријекла, већ и духовни напор усмјерен ка унутрашњем миру. Крстовдан подстиче на размишљање о моралним вриједностима и чистоти ума и тијела.

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Духовни пост подразумијева уздржавање од негативних мисли и дјела, док тјелесни захтјева исхрану на води, без намирница животињског поријекла, чак и уља. Једно воће има посебну симболику.

Грожђе се 27. септембра једе као симбол слатке побједе, плодности и обиља. Вјерује се да они који га конзумирају на јесењи Крстовдан привлаче срећу и просперитет у свој живот.

Вријеме на јесењи Крстовдан

Уврежено је мишљење да временски услови на јесењи Крстовдан доносе посебно предсказање:

– Ако је на Крстовдан облачно, зима ће бити богата снијегом.

– Ако је суво, наредна година ће бити сушна.

– Ако до Крстовдана не оду ласте, неће бити јаке зиме.

– Тиха киша о Крстовдану предсказује благу зиму.

– Грмљавина о Крстовдану предсказује плодну годину.

– Послије топлог и сувог септембра предстоји хладан и кишовит октобар.

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– Септембарска киша донијеће злато њивама, а отров виноградима.

– Какав септембар око Крстовдана, такав нас очекује март наредне године.

Ту је и обичај везан за дуговања. Враћање дугова на јесењи Крстовдан је обичај који симболизује моралну чистоту и поштовање према ближњима. То је гест који ослобађа од терета и ствара хармонију у међуљудским односима.

Крстовдан је дан када се вјерници подсјећају на снагу вјере и традиције, уз обичаје који његују духовност и заједништво.

(БлицЖена)

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Тагови :

православље

обичаји

Крстовдан

босиљак

традиција

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