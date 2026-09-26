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Нема куполе, али остаје један проблем: Огласили се бх. метеоролози

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26.09.2026 16:47

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Јесен клупа дрвеће лишће улица
Фото: АТВ БЛ

Метеоролози са странице БХ Метео објавили су прогнозу за наредних десетак дана и демантовали тврдње да ће се спустити топлотна купола која ће донијети нови талас врућина.

Ипак, како су најавили, очекују нас поприлично угодне температуре.

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Истакли су да наше подручје и у овом периоду наставља да се бори са великим проблемом - сушом.

"Наредних 7 до 10 дана доноси нам обиље сунчаног времена уз лагани раст температура али без повратка врелина уз демантовање тврдњи о топлотној куполи и топлотном таласу", најављују метеоролози.

Додају да су пред нама идеални јесењи дани уз свјежа, прохладна и све чешће магловита јутра те угодно топли дани.

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"Дневне температуре махом између 18 и 25, на југу до 29 степени. Једини проблем остаје суша, обзиром да поново слиједи нешто дужи период од барем 7 дана без падавина. Искористите наредни период за јесење радове", закључили су на страници БХ Метео.

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