Нема куполе, али остаје један проблем: Огласили се бх. метеоролози

Аутор:Стеван Лулић
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Метеоролози са странице БХ Метео објавили су прогнозу за наредних десетак дана и демантовали тврдње да ће се спустити топлотна купола која ће донијети нови талас врућина.
Ипак, како су најавили, очекују нас поприлично угодне температуре.
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Истакли су да наше подручје и у овом периоду наставља да се бори са великим проблемом - сушом.
"Наредних 7 до 10 дана доноси нам обиље сунчаног времена уз лагани раст температура али без повратка врелина уз демантовање тврдњи о топлотној куполи и топлотном таласу", најављују метеоролози.
Додају да су пред нама идеални јесењи дани уз свјежа, прохладна и све чешће магловита јутра те угодно топли дани.
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"Дневне температуре махом између 18 и 25, на југу до 29 степени. Једини проблем остаје суша, обзиром да поново слиједи нешто дужи период од барем 7 дана без падавина. Искористите наредни период за јесење радове", закључили су на страници БХ Метео.
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