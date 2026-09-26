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Минић: Болница у Приједору биће једна од најсавременијих

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26.09.2026 17:12

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Минић у Приједору
Фото: РТРС

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је данас у Приједору да ће приједорска болница "Др Младен Стојановић" након реконструкције бити једна од најмодернијих, најсавременијих и најбољих, која ће се посебно издвајати по ургентном центру.

"Желим да се захвалим свом особљу болнице које је имало стрпљења и пружало све од себе да у објекту који је грађен 1986. године, без каснијих значајнијих улагања, пружа најбољу могућу услугу свим нашим пацијентима", рекао је Минић након састанка са руководством болнице и представницима локалних самоуправа које гравитирају овој здравственој установи.

Минић је нагласио да је у идејно рјешење уврштено све оно што је руководство приједорске болнице навело као потребно.

"Овој установи гравитира више од 120.000 становника. Колики је значај ове здравствене установе говори и данашње присуство не само градоначелника Приједора, него и начелника околних општина", рекао је Минић новинарима.

Минић је истакао да ова устнова заслужује улагања, те напоменуо да је само у посљедњих шест мјесеци, домаћинским радом и пословањем, повећан број услуга.

"Повећани су и приходи, из којих се перманентно, сваки мјесец, улаже у опрему и квалитет рада", навео је Минић и похвалио менаџмен приједорске болнице.

Минић је рекао да ће реконструисана здравствена установа, са најсавременијом опремом, сигурно моћи пружити и примарну и секундарну здравствену заштиту, те врхунске услове било да се ради о поликлиници, инфективном, ургентном или било ком другом сектору.

"Чекамо отварање понуда 12. октобра. Због вриједности тендера од 195 милионма КМ, које је обезбиједила Влада Републике Српске, морало се ићи на међународну јавну набавку. Искрено се надам да ћемо имати извођача који има капацитет да обезбиједи и банкарску гаранцију и да једноставно кренемо у ову набавку", рекао је Минић.

Минић је додао и да је већ све усаглашено кад је ријеч о доградњи новог блока, те да током реконструкције неће бити никаквог застпоја у пружању здравтвених услога пацијентима.

Састанку едорској болници присустувовали су вршилац дужности директора болнице Мирослав Бијелић, градоначелник Приједора Слободан Јавор, начелник општине Костајница Никола Јањетовић, начелник општине Оштра Лука Душко Дошеновић, директор Дома здравља Приједор Милош Марјановић и други.

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Тагови :

Саво Минић

Приједор

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