Игор Додик: Српска има потенцијал да буде најљепше мјесто за живот

Аутор:АТВ редакција
Коментари:6
Организациони секретар СНСД-а Игор Додик поручио је да Република Српска има потенцијал да буде најљепше мјесто за живот и да је сигуран да ће са оним што је до сада урађено у томе успјети.
Додик је нагласио да жели трајно политички сигурну, институционално способну и економски одрживу Републику Српску.
"У садашњим околностима конкретан, легитиман и остварив циљ јесте снажнија Република Српска унутар дејтонске БиХ, са надлежностима које јој припадају и без сталног покушаја да се сваки заједнички посао претвори у нову централну надлежност", рекао је Додик за портал "Кликс".
Он сматра да право народа да разговара о својој будућности не може бити забрањена тема.
"Ако се БиХ врати логици договора на којој је настала, Република Српска може бити снажна и сигурна унутар ње. Ако неко тај договор трајно мијења без пристанка Републике Српске, онда сам производи кризу повјерења у цијели оквир", поручио је Додик.
Он је указао да је мирна промјена било којег уставног поретка могућа само уз претходни политички споразум домаћих актера, јасан демократски легитимитет, правно уређену процедуру и прихватање релевантних међународних фактора.
"То не значи да Република Српска треба да се одрекне права да брани свој положај или да разговара о свим политичким сценаријима", нагласио је Додик.
Он сматра да је потребно да Сарајево престане функционалност поистовјећивати са централизацијом и додао да је сигуран да би Бањалука знала одговорити на такву промјену политике.
"У овом тренутку договорио бих једну ограничену заједничку агенду за један мандат, а која укључује инфраструктуру, енергетику, слободно кретање робе и капитала, борбу против организованог криминала и обавезе на европском путу у складу са дејтонским оквиром", рекао је Додик.
Он је указао да одлазак становништва, економија, демографија, политички односи, нису само проблеми Републике Српске, већ и региона и континента, додајући да овдје одлуке нису условљене логиком рјешавања проблема, већ логиком како напакостити Републици Српској одређеним потезима из Сарајева.
"Не видим како је спречавање источне интерконекције толики низ година донијело било шта добро, осим што је спријечило хиљаде радних мјеста у Посавини, индустрије која би махом овдје дошла из ЕУ због ниске цијене гаса. Или зашто се онемогућава аеродром у Требињу", упитао је Додик.
Он је навео да се из Сарајева стално питање економије ставља у други план у односу на план број један: уништити Републику Српску.
Свијет
Румунија подигла борбене авионе у близини границе са Украјином
Додик је рекао да је зато њему као политичару из Републике Српске зато императив проналажење што веће самосталности ради могућности да Република Српска сама рјешава проблеме, јер у Сарајеву не желе да их рјешавају како би Срби у неком тренутку одустали од себе, своје земље и својих кућа.
"То се неће десити, ми побјеђујемо на унутрашњем и на геополитичком плану, у великом стилу вратили смо се на међународно финансијско тржиште, Република Српска је усред највећег инвестиционог циклуса у својој историји и пред нама је доба највеће промјене која је глобална - на дјелу је велика технолошка револуција планете", нагласио је Додик.
Он је навео да је БиХ држава у међународноправном смислу и дејтонски уставни оквир у којем Република Српска остварује свој политички субјективитет, а да је Република Српска његова примарна политичка заједница, мјесто његовог идентитета и одговорности.
"Те двије чињенице не морају бити у сукобу, осим ако неко од мене тражи да припадност БиХ доказујем тако што ћу пристати на мање Републике Српске", истакао је Додик.
Он је рекао да су држави потребни прихваћен устав, правна сигурност и увјерење да ниједна страна не може трајно надгласати другу у питањима њеног идентитета и политичког статуса.
"Ако причамо о емоцијама, ја волим Републику Српску као државу и то је емоција 95 одсто грађана у њој. Да ли ће она то постати зависи од тога да ли ће се у Сарајеву наставити са насртајима на дејтонски поредак и учинити га непостојећим. То је реална политика", указао је Додик.
Одговарајући на питање да ли је за чланство БиХ у ЕУ, Додик је рекао да европске интеграције БиХ морају престати да буду штап и шаргарепа за покушаје да се тобоже зарад неког временски неодређеног чланства у ЕУ уђе у процес развлашћивања Републике Српске.
Он је поручио да Република Српска неће пристати ни на шта на шта не би пристали грађани Баскије, Фландрије или Баварске.
"Ако ЕУ жели да БиХ прими тако да рационално сагледа демократски капацитет дејтонске БиХ, која је једина одржива, онда историја показује да је Република Српска тим интеграцијама дала највећи допринос. Уколико се покуша са ЕУ интеграцијама као инструментом разбијања Републике Српске - од тог посла нема ништа", нагласио је Додик.
Он сматра да неће доћи тренутак када би Брисел рекао да без усклађивања спољне политике нема чланства и да се бира ЕУ или досадашњи однос с Русијом.
Свијет
Стали возови у Њемачкој због пресјечених каблова
"Да ли се ико запитао, шта би Бошњаци добили увођењем виза за грађане Русије и Турске? Република Српска не тражи непријатеље и неразумијевање у свијету. Ми на свим странама, у шта се можете увјерити, имамо и тражимо пријатеље и партнере. Кад неко од нас очекује да учествујемо у његовој свађи са неким - ми то, наравно, нећемо урадити као људи који држе до себе", нагласио је Додик.
Он је поручио да Република Српска не жели да било којим исхитреним потезом гради непријатељство према руском народу, брише културне везе или прекида сваки законит економски однос са Русијом.
"Мислим да ће нам у неком наредном периоду и у Сарајеву бити захвални због ове принципијелне политике", рекао је Додик.
Одговарајући на питање гдје се политички разилази с Милорадом Додиком и постоји ли важно питање о којем би поступио другачије, Игор Додик је рекао да у вези са уставном позицијом Републике Српске и обавезом да се њене надлежности штите немају стратешко разилажење.
"Не пада ми на памет да, ради стварања властитог имиџа, измишљам било какве сукобе, јер је неспорно да сам управо од Милорада Додика много научио. Међутим, реално је да политичка искуства наших генерација нису иста и зато нам ни методе не могу увијек бити исте", поручио је Игор Додик.
Он је навео да је Милорад Додик највећи дио политичког инстинкта изградио у времену у којем се готово свакодневно оспоравала политичка снага и сама одрживост Републике Српске.
Додик је указао да његова генерација долази у тренутку када људима није довољно да чују да је Република Српска одбрањена.
Одговарајући на питање да ли улази СНСД у период транзиције и види ли себе једног дана као насљедника свог оца на челу странке, он је рекао да Милорад Додик неће још дуго у политичку пензију и да је његов утисак да има више елана и мотива него икада раније.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч6
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч2
Најновије
Најчитаније
15
31
15
22
15
21
15
17
15
10
Тренутно на програму