Познато стање дјевојчице повријеђене у удесу у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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У саобраћајној незгоди код Градског моста у Бањалуци повријеђена је десетогодишња дјевојчица и њено стање је стабилно, рекла је за РТРС специјалиста ургентне медицине Невена Алексић.
Алексићева је рекла је да је дјевојчица стабилних виталних параметара са повредама десне поткољенице и површинским повредама лијеве половине грудног коша.
"Дијете је стабилно, имало је болове и уплашено је. Збринуто је на лицу мјеста, транспортовано на Клинику за дјечију хирургију УКЦ-а Републике Српске", рекла је она за РТРС.
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