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Познато стање дјевојчице повријеђене у удесу у Бањалуци

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26.09.2026 13:33

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Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.
Фото: АТВ

У саобраћајној незгоди код Градског моста у Бањалуци повријеђена је десетогодишња дјевојчица и њено стање је стабилно, рекла је за РТРС специјалиста ургентне медицине Невена Алексић.

Алексићева је рекла је да је дјевојчица стабилних виталних параметара са повредама десне поткољенице и површинским повредама лијеве половине грудног коша.

"Дијете је стабилно, имало је болове и уплашено је. Збринуто је на лицу мјеста, транспортовано на Клинику за дјечију хирургију УКЦ-а Републике Српске", рекла је она за РТРС.

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Тагови :

несрећа

Бања Лука

повријеђена дјевојчица

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