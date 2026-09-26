Ћосић: Данашње освештање Храма - доказ да су народ и црква на овим просторима једно

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић истакао је да је данашње освештање Храма Сабора Светог архангела Гаврила у Палама показатељ да су народ и црква на овим просторима једно и да црква и они који представљају цркву, који представљају Бога, чине јединство људи на овом простору.
"И управо због тога је народ Републике Српске, Пала, Источног Сарајева, вјерујући народ, народ који вјерује у своју земљу, отаџбину, који вјерује у Србију, а изнад свега вјерује у Српску православну цркву", истакао је Ћосић на пријему које је организован након освештања храма.
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Он се захвалио општини Пале и Влади Републике Српске која је дала огромну подршку да се овај пројекат реализује.
Ћосић каже да је пресрећан што је Његова светост патријарх српски Порфирије освештао храм и додао да у Источном Новом Сарајеву, који је друга општина у саставу града Источно Сарајево по величини, почиње градња још једног саборног храма.
"Благодет је имати град и живјети са народом који има два саборна храма, који има овакво јединство, а бити савременик тог времена много значи за наше будуће генерације којима ћемо ово оставити", поручио је Ћосић.
Његова светост патријарх српски Порфирије је захвалио Богу на данашњем дивном духовном догађају, као и свима онима који су уложили себе у изградњу овог јединственог храма заједнице српског народа, који има свој темељ, садржај, али и крајњи циљ у Господу Христу.
"Свима најбоље могуће здравље, и тијела и душе, а Богу нека је слава у вијекове вијекова", рекао је патријарх Порфирије.
Старјешина Храма Сабора Светог архангела Гаврила Немања Манџић рекао је да је велика радост и благослов освештање храма, дома Божијег, мјесто сусрета неба и земље, молитве, свете литургије и светих тајни.
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Манџић истиче да ово није само завршетак једног градитељског подухвата, већ почетак новога живота, нови позив свима да се још више сабирамо око Христа.
Према његовим ријечима, Храм живи пуним животом онда када се у њему сабира народ Божији, када се крштавају дјеца, вјенчавају млади, испраћају упокојени, и изнад свега, када се народ сабира око свете литургије и причешћује тијелом и крвљу Христовим.
"Овај храм је свједочанство да се велика дјела остварују када постоји вјера, слога и пожртвованост", нагласио је он.
(Срна)
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