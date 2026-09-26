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Патријарх Порфирије: Православни светитељи вјерујућем српском народу отворили пут за спасење

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26.09.2026 13:04

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Његова светост патријарх српски Порфирије на Палама у Храму Сабора Светог архангела Гаврила.
Фото: ATV

Његова светост патријарх српски Порфирије поручио је данас у Храму Сабора Светог архангела Гаврила на Палама да су православни светитељи вјерујућем српском народу отворили пут за добро и за спасење, за мир, љубав и разумијевање међу различитим људима и народима, за мир у свијету.

"И то је пут, браћо и сестре, и вас који живите у подножју олимпијских планина, на којима се сусрећу љепота и љубав Божија са вјером и снагом нашег народа", рекао је патријарх Порфирије у бесједи након освештања храма и Свете архијерејске литургије.

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Он је поновио да се радује из дубине душе када дође било гдје гдје станује православна српска душа, која се моли Богу за своје спасење и за спасење и мир читавог свијета.

Патријарх Порфирије је истакао да, гдје год да оде, "макар једна таква душа била, ту је присутан у помоћи Бог".

"Али, нека ми не замјере духовна дјеца наше Цркве, која су честита и дивна, украшена многим врлинама, на разним просторима земљиног шара што ћу рећи да ипак никада не осјећам такву радост, такву утјеху и толику љубав као што осјећам када дођем у Републику Српску. Може бити да сам помало и субјективан, јер и моји су корени овдје. Ту су моји праоци, прађедови, ђедови, моји родитељи рођени и стасавали", навео је патријарх Порфирије.

Он је нагласио да је поносан на људе у Републици Српској због њихове вјере, због њихове честитости, оданости Богу, својој Цркви и међусобном јединству.

"Његујте и гајите јединство, ма колико различити били, ма колико другачије мислили по неким одређеним питањима. Различитост обогаћује, доприноси цјелини. Али будите увијек једни и јединствени. Немојте издавати једни друге. Зато и дижемо храмове. Зато храмови постоје", нагласио је патријарх Порфирије.

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Захваљујући Његовом високопреосвештенству митрополиту дабробосанском Хризостому и његовим честитим претходницима, патријарх Порфирије је рекао да храм у Палама постоји као свједочанство, али истовремено и непрестано обнављање потребе да поставимо Бога у центар свога живота.

"Нека овај храм заиста буде не само зид, темељ или купола, него храм у који долазите ви као храмови Духа Светога. У које се усељава благодат Божија и чини да храм Духа Светога, то јест ваша душа, ваше срце, буде увијек отворено да грли све и свакога, јер сви смо загрљени срцем и љубављу Божијом. Да најпре грлите једни друге", рекао је патријарх српски у бесједи.

Након освјештања Храма Сабора Светог архангела Гаврила и Свете архијерејске литургије, патријарх Порфирије уручио је ордење, плакете и захвалнице појединцима и институцијама заслужним за помоћ у изградњу храма.

Данашњем молитвеном слављу у Палама присуствовали су предсједник Милорад Додик, замјеник предсједавајуће у Савјету министара Сташа Кошарац, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић, министар правде Горан Селак, посланици у Народној скупштини Републике Српске Ацо Станишић и Дамјан Шкипина, представници јавног, културног и политичког живота града Источно Сарајево и општине Пале.

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Изградња храма Сабора Светога архангела Гаврила почела је 2008. године, а исте године је на празник Светих Јоакима и Ане, 22. септембра, блаженопочивши митрополит Николај освештао темеље. Богослужења се у храму врше од 2015. године.

(Срна)

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Тагови :

Пале

Патријарх Порфирије

освештање храма

Источно Сарајево

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