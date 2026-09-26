Живите сами а имате ову болест? Ових 5 корака вам могу спасити живот

Аутор:АТВ редакција
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Једна од пет особа које бораве са епилепсијом живи сама, што је охрабрујућа вијест за све који желе независност.
Иако ризик од напада увијек постоји, уз неколико кључних корака, прилагођавање дома и подршку заједнице можете водити сигуран, испуњен и самосталан живот.
Постоји неколико корака које можете предузети како бисте припремили своје најближе у случају напада, али и модификовали животни простор како бисте повећали ниво безбједности када сте сами.
С обзиром на то да је епилепсија дуготрајно стање, промјене у начину живота такође могу побољшати ваше опште здравље и смањити изложеност факторима који изазивају нападе.
План реакције помаже људима у вашем окружењу да знају шта тачно треба да ураде. Овај план омогућава вашој заједници и блиским особама да разумију како ваши напади обично изгледају. Он пружа важне савјете, попут тога у који положај да поставе ваше тијело, уколико је то потребно, и када да позову хитну помоћ.
Ваш план реакције може користити свако ко зна гдје се он налази. Можете га носити са собом, залијепити на фрижидер или га дати вољенима. Ако вас неко пронађе током напада, може искористити те информације да вам пружи адекватну његу, што може укључивати позивање вашег љекара или хитне помоћи.
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Када попуните план реакције, требало би да га провјери ваш љекар. Он можда има додатне савјете које треба укључити како би се додатно осигурала ваша безбједност.
Мале промјене у кућном окружењу могу знатно смањити ризик од физичких повреда током напада. Поставите заштитне заобљене ободе или облоге на оштре углове намјештаја. Осигурајте простор од падова тако што ћете уклонити све препреке о које бисте се могли спотаћи. Подлоге и теписи који се не клизају такође могу бити од велике помоћи.
Размислите о уградњи рукохвата у купатилу како бисте спријечили падове. Коришћење меканих, непроклизавајућих подлога у купатилу може спријечити повреде усљед напада. У туш-кабини користите столицу за туширање и искључиво се туширајте, избјегавајте купање у пуној кади.
Држите улазна врата закључаним или затвореним како бисте спријечили несвјесно излажење напоље током напада, али размислите о томе да резервни кључ повјерите комшији од повјерења како би неко могао да уђе ако вам затреба помоћ.
Постоје и други начини да се заштитите: користите лифт умјесто степеништа да бисте смањили ризик од пада, користите задње рингле на шпорету како бисте спријечили превртање шерпи, блокирајте приступ потенцијално опасним мјестима, попут камина или улаза у базене.
Активност напада је индивидуална и доста се разликује од особе до особе. Многи људи могу да повежу настанак напада са одређеним догађајем или стањем. То је драгоцјена информација јер можете смањити шансу за добијање напада ако избјегавате своје окидаче.
На примјер, као окидачи најчешће дјелују:
Разумијевањем својих окидача можете се боље припремити за сопствену безбједност док живите сами. Предузимање корака за смањење стреса, попут редовног вјежбања, може смањити ризик од напада. Осим тога, када своје најближе упознате са окидачима, они ће вам лакше помоћи и провјеравати како сте када је то најпотребније.
Обраћање пажње на опште здравље може много учинити за смањење учесталости напада. Стручњаци препоручују довољно сна, правилну исхрану и редовну физичку активност. Ако узимате прописану терапију, веома је важно да је пијете редовно и тачно онако како вам је љекар одредио.
Наставите да радите и будете активни у својој заједници. Уколико вам због дијагнозе није дозвољено да возите, користите јавни превоз или друге видове превоза. Ношење наруквице са медицинским упозорењем омогућава људима у вашем окружењу да знају шта се дешава ако доживите напад на јавном мјесту.
Многе особе са епилепсијом раде од куће. Размислите о овој опцији ако вам је тешко да исконтролишете окидаче на радном мјесту. Ипак, пазите да се не изолујете превише. Групе подршке за особе са епилепсијом могу вам помоћи да пронађете емоционалну повезаност и разумијевање.
Ови позитивни кораци смањиће ваш укупни стрес, а самим тим и ризик од новог напада.
Ношење наруквице са медицинским упозорењем помаже вам да добијете помоћ ван дома. Међутим, када сте сами у четири зида, можда ће вам бити потребни други начини да позовете помоћ. Размислите о куповини комерцијалног алармног уређаја или се претплатите на услугу хитног реаговања. На тај начин можете брзо позвати помоћ чак и током или непосредно након напада.
Многи људи скрећу пажњу на страх од напада када су сами, посебно оних који могу изазвати повреде. Поред алармних система, многи успостављају рутину у којој их комшија или члан породице позива у исто вријеме сваког дана. Оближњи пријатељи такође могу пазити на знаке да се нешто догодило, попут спуштених ролетни које су иначе увијек подигнуте.
Особе које живе са епилепсијом изузетно цијене своју независност. Да бисте је сачували, предузмите све неопходне кораке како бисте остали безбједни у свом дому. Уклоните опасности из животног простора да бисте смањили ризик од повреда и осигурајте систем за позивање помоћи.
Редовном комуникацијом са комшијама, пријатељима и породицом осигураћете подршку своје заједнице. Бригом о сопственом здрављу и промјеном животних навика можете живјети сигурно, квалитетно и потпуно самостално, пише Хелтлајн.
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